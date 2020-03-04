Дмитрий Губерниев: мы сами заставляем о себе говорить как о чудаках

Когда мы записывали это интервью, пришли новости из Спортивного арбитражного суда в Лозанне, где завершились слушания по делу российских биатлонисток. Подписи экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на семи из девяти документах, поданных МОК, оказались поддельными. Три года назад Ольгу Вилухину, Яну Романову и Ольгу Зайцеву отстранили от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпиаде в Сочи аннулировали. На последнем ЧМ по биатлону Александра Логинова, отбывшего наказание за допинг и вернувшегося в спорт, хейтили все подряд – от журналистов до самих спортсменов.

Как долго наш спорт будет ассоциироваться с допингом? Возможен ли перенос Олимпиады из Токио из-за коронавируса? Есть ли этические нормы в спорте? И должны ли российские спортсмены все время извиняться?

03:08 Надо развивать медицину и играть по тем правилам, которые есть.

04:03 Нам нужно всем, и спортсменам, и тренерам, учить языки, общаться с коллегами, объяснять, информировать, быть в международной тусовке.

07:11 Самое главное – это жизнь человека, и если есть хоть какая-то опасность для здоровья, то, конечно, нужно все отменять.

08:03 Нужно требовать извинений, если у Логинова ничего не найдут. А я уверен, что у него ничего не найдут.

10:35 Есть целое поколение спортсменов, которые должны дальше выступать, поколение молодое, незапятнанное, блестящее.

11:36 Мы должны сохранять спорт, попутно разъясняя вред допинга и наказывая безжалостно тех, кто виноват, включая и тренеров, и официальных лиц.

14:08 От нас требуют постоянно объяснений, показаний (про Логинова, – ред.), есть буква закона. Этические нормы не прописаны, их нет в юриспруденции. Тогда давайте создавать законы, где помимо двухлетней дисквалификации еще также необходимо поцеловать ботинки соперникам, стоять на коленях перед теми, с кем ты будешь выступать, и поклоны бить. Этого нет.

14:47 Мы сами заставляем зачастую о себе говорить как о чудаках, не буду сейчас называть, на какую букву. Когда мы огульно всех обвиняем, что они такие допингисты, нужно иметь доказательства. И говорить о том, что, скажем, есть терапевтические исключения у Мартена Фуркада, как это делала Анфиса Резцова, мне кажется, это неразумно.

18:05 Если вы раньше набираете слово "Губерниев" (на YouTube, – ред.), то там возникают какие-то мои великие интернет-проступки, то теперь это может быть Ваня Ургант, Comedy Сlub или, например, шоу "Что было дальше", и это очень здорово.

19:52 Я готовлюсь к репортажам, я знаю, о чем говорю, и мне для этого не нужно ставить барьеры. Если я начну их нарушать, то меня выгонят с работы, и сделают это абсолютно правильно.

20:07 Если я во время биатлонной трансляции начну уделять внимание проблемам рыбной ловли на Дальнем Востоке, это будет, как минимум, непрофессионально, для этого есть другие площадки. Но с рыбной ловлей во Владивостоке надо что-то делать.