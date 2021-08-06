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Дмитрий Гордон заявил о "козыре Путина": "Признавайте Крым - отдам Донбасс на своих условиях"

06 августа 2021, 16:20  •  227 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о "козыре Путина": "Признавайте Крым - отдам Донбасс на своих условиях". Однако не стал акцентировать на том, почему Донбасс не хочет возвращаться в состав Украины.
Вопрос Крыма, казалось бы, закрыт. Это русская территория, потому что так захотели сами жители, когда в 2014 году большинством проголосовали за восстановление исторической справедливости и вхождение в состав России. Тем не менее, риторика о том, что Крым якобы вернётся в состав Украины, продолжает использоваться политиками. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что русские Крым не любят, потому земля и вновь станет украинской.
Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на сказанное анекдотом:
Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет.
Иронию украинские оппоненты не понимают. Точно также, как и прямые заявления. С той стороны следуют грубые, а иногда и оскорбительные реплики. Так, украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью Василия Голованову для телеканала "Украина 24" заявил, что Крым всё равно вернутся Киеву, поскольку "был украден". Впрочем, даже Гордон понимает ошибки Украины, которая бросила своих же людей после госпереворота. Понимает, но предпочитает использовать выгодные ему тезисы:
"Территорию вернуть будет очень сложно, - сказал Гордон, говоря и о Крыме, и о Донбассе. - Донбасс 7,5 лет без Украина. Это растёт поколение уже... оболваненное".
Гордон полагает, что Донбасс, помимо всего прочего, "это козырь в руках Путина, которым он размахивает и говорит: "признавайте Крым - отдам Донбасс на своих условиях". Гордон добавил, что не видит возможности вернуть Донбасс без признания Крыма Украиной. И политика, подчеркнул Гордон, вряд ли изменится и с уходом президента России Владимира Путина. Поскольку "Путин - это голос России".
Полная версия интервью, в том числе, доступна на официальном канале Гордона в YouTube.

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