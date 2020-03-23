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Дмитрий Гордон уверен, что Украину ждёт неминуемый развал

23 марта 2020, 21:35  •  10 • Украина
По мнению украинского журналиста Дмитрия Гордона, Украину, скорее всего, ждёт развал. Он уверен, что нынешняя ситуация в мире может стать причиной распада государств и появления новых.

Гордон уверен, что Украина находится в особенной зоне риска. Ей до сих пор не удалось состояться как государству. Вероятнее всего, не удастся и в будущем.

"Разрушаются госинституты - это началось давно, продолжается и сейчас", - заявил журналист во время телеэфира канала "НАШ", отвечая на вопрос ведущего, стоит ли ожидать бунта в стране из-за карантина и прочих жёстких условий жизни.

Гордон также отметил, что он не один придерживается подобного мнения. Его знакомый, мэр одного из украинских городов, также уверен, что страна движется к развалу.

Помимо этого, журналист подчеркнул, что пандемия коронавируса и ситуация на нефтяном рынке могут повлиять на «ландшафт государств» в целом, а не только сыграть злую шутку с Украиной.

"Могут появиться новые и прекратить существование старые государства", — заключил Гордон.

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