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Дмитрий Гордон поверил в Путина: "Это тревожный момент"

12 ноября 2020, 12:05  •  220 • Политика
Украинский ведущий Дмитрий Гордон продолжил гнуть конспирологию по поводу "ухода" Владимира Путина с поста. По его мнению, на мысли о смене власти в России его натолкнуло обсуждение сенаторских полномочий. "Это тревожный момент", - отметил он.
Западная пресса вовсю расписывала "сенсации" то о болезни российского президента, то о его грядущем уходе. Масла в огонь обсуждений подлило и то, что в Госдуму внесли законопроект о гарантиях для экс-президентов России.
Постоянное муссирование на Западе слухов, которые во многом основываются на фантазиях профессора Соловья, не могли не подхватить в украинских медиа. Ведущий Дмитрий Гордон, который также частенько общается с одиозным профессором, продолжил вести эту линию конспирологии.
По его словам, он был готов воспринять эти слухи с юмором, однако принятие проекта закона о российских сенаторах его насторожило. Казалось бы, какое дело украинскому журналисту до российских политиков и законов, однако Гордон не стал пояснять причину своего любопытства, но авторитетно продолжил.
Он убеждён, что всё происходит неспроста, "Это тревожный момент", - заявил Гордон в эфире "Украина 24".
По его словам, всё говорит о том, что "Путину нужны какие-то гарантии, значит, не всё так хорошо". Продолжая развивать эту конспирологическую версию, Гордон добавил: "Всё это наводит меня на мысли о том, что не исключён вариант, при котором Путин в 2021 году действительно уйдёт".
Ранее политолог Дмитрий Гусев отметил, что принимать за чистую монету публикации в британских СМИ явно не стоит.
"The Sun - это жёлтое издание. Задача жёлтого издания - раздувать из мухи слона или публиковать новости, которые прочитает максимальное количество людей. Их не интересует правда, их не интересуют серьёзные вещи. Я думаю, что они сделали это как раз для хайпа, для привлечения к себе внимания", - предположил политконсультант.

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