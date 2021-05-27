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Дмитрий Гордон перепутал газ с нефтью, пожелав подавиться
27 мая 2021, 16:05 • 53 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон перепутал газ с нефтью, пожелав немцам ей подавиться.
Гордон считает, что Германия "предала" Украину, поскольку не стала останавливать строительство "Северного потока - 2". С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала "Украина 24".
Ведущий телеканала поправил собеседника, напомнив ему, что по газопроводу поставляется газ, а не нефть, после чего Гордон пожелал немцам "удушиться газом".
В Сети уже успели посмеяться над украинским журналистом, не способным отличить нефть от газа.
Скриншот: Telegram/Голос Мордора
Отметим, что обвинения в предательстве звучат странно, учитывая, что Германия с самого начала настаивала на строительстве газопровода, поскольку заинтересована в дешёвом газе из России.
Накануне стало известно, что русское судно-трубоукладчик "Фортуна" может завершить строительство морского участка в экономической зоне Германии в ближайшие две недели. Поражение в борьбе с "Северным потоком - 2" уже признали и американцы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Вашингтон уже не может повлиять на ситуацию, поскольку газопровод построен на 95% и проходит по территории другой страны. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что сдаваться пока рано. По его словам, Киев будет продолжать бороться с "СП-2", пока по газопроводу не будет пущен русский газ.
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