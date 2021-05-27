Дмитрий Гордон перепутал газ с нефтью, пожелав подавиться

Украинский журналист Дмитрий Гордон перепутал газ с нефтью, пожелав немцам ей подавиться.

Гордон считает, что Германия "предала" Украину, поскольку не стала останавливать строительство "Северного потока - 2". С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала "Украина 24".

Это чистое предательство - достроенный "СП-2". Пусть они этой нефтью подавятся, те, кто его достраивает, - отметил журналист.

Ведущий телеканала поправил собеседника, напомнив ему, что по газопроводу поставляется газ, а не нефть, после чего Гордон пожелал немцам "удушиться газом".

В Сети уже успели посмеяться над украинским журналистом, не способным отличить нефть от газа.

Дурилка картонная, газопровод на то и газопровод, что по нему газ идёт, а не нефть, - пишет Telegram-канал "Голос Мордора".

Скриншот: Telegram/Голос Мордора

Отметим, что обвинения в предательстве звучат странно, учитывая, что Германия с самого начала настаивала на строительстве газопровода, поскольку заинтересована в дешёвом газе из России.

Накануне стало известно, что русское судно-трубоукладчик "Фортуна" может завершить строительство морского участка в экономической зоне Германии в ближайшие две недели. Поражение в борьбе с "Северным потоком - 2" уже признали и американцы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Вашингтон уже не может повлиять на ситуацию, поскольку газопровод построен на 95% и проходит по территории другой страны. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что сдаваться пока рано. По его словам, Киев будет продолжать бороться с "СП-2", пока по газопроводу не будет пущен русский газ.