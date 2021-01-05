Дмитрий Гордон обещал удар по Украине из-за "дела вагнеровцев": "Это бомба!"

Украинский журналист Дмитрий Гордон, подводя итоги 2020 года в эфире телеканала "НАШ" вместе с ведущими программы "Смотрящие" Владимиром Полуевым и Анной Степанец, заявил за кадром: "Там бомба!". А спустя пару секунд именно с этой фразой работу начали уже сами ведущие программы.

"Там бомба! Но это не угроза, он нам рассказывает о своём одном из последних интервью", - сказал Полуев.

Степанец добавила, обращаясь к Гордону: "Сколько бомб нас ждёт, вы нам и расскажете..." Дмитрий Гордон ждать себя не заставил. Оказалось, что информацию журналист почерпнул из интервью с Христо Грозевым - "главным расследователем Bellingcat".

"Я об этом интервью сказал, что это бомба, на самом деле. Христо Грозев - очень интересный человек", - сказал Гордон, добавив, что Грозев занимался расследованием крушения MH17, а также так называемым отравлением Скрипалей и, как нам теперь становится известно, таким же так называемым отравлением Алексея Навального.

Гордона репутация Грозева как автора фейков не смущает, и он продолжает строить свою сенсацию для "Нашего":

"Сейчас он занимается "вагнеровцами". И эта история будет покруче всех предыдущих, она больно ударит по Украине. И по украинской власти, а значит, и по всей Украине", - сказал Гордон, согласившись с ведущими в том, что сказанное Грозевым может повлечь за собой отставки.

Завершая сказанное, Гордон добавил: "Я не буду больше ничего говорить". Однако всё же добавил, что "дело вагнеровцев" считает самым громким со времён убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Кстати, убийство Гонгадзе считалось причиной протестов против президента Леонида Кучмы. Теперь же Гордон говорит, что Кучма ни при чём, и все об этом знают.