Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Украина

Дмитрий Гордон хочет через суд выяснить у ФСБ, почему «Порошенко похож на агента КГБ»

16 сентября 2021, 08:45  •  74 • Украина

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон демонстрирует неуёмную активность на патриотическом поприще. В поле зрения пропагандиста попал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Гордон заявил, что он «очень похож на агента КГБ», ибо в бэкграунде располагает «жуткой анкетой», в которой «есть факты», которые косвенно могут свидетельствовать о сотрудничестве с упомянутой организацией.

Об этом Гордон заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Невзирая на то, что у Петра Порошенко была та самая «жуткая анкета», он, тем не менее, попал в Киевский институт международных отношений (КИМО) (в советское время - факультет международных отношений и международного права в Киевском госуниверситете – ред.), заявил Гордон, добавив, что в те времена КГБ якобы вербовал всех студентов таких факультетов.

«Отец Петра Алексеевича был судим, приговорен к пяти годам заключения. С такой анкетой в Киевский институт международных отношений в советское время не принимали. Петра Алексеевича на год, как пишут, исключали из КИМО, он уходил в армию, потом восстанавливался в вузе», – сказал Гордон.

«В советские годы в КИМО практически всех студентов вербовал КГБ. И избежать этого было практически невозможно... Поскольку у Петра Алексеевича была жуткая анкета, вопросы есть», – добавил он.

Гордон полагает, что политической карьере бывшего президента грозит конец. И Гордон хочет этому посодействовать, направив запрос в ФСБ о прошлом Петра Порошенко. Гордон уверил, что Порошенко сделал ему подарок, начав с ним судебную тяжбу за предыдущее заявление пропагандиста.

«Я хочу просить суд подать запрос в ФСБ Российской Федерации. Запрос простой: являлся ли Петр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, агентом Комитета государственной безопасности Советского Союза? В биографии Петра Алексеевича есть немало фактов, которые косвенно могут об этом свидетельствовать...», – заявил Гордон.

Он также подчеркнул, что в суде с его стороны «представители высшего звена спецслужб» будут рассказывать о «сговоре» властей Украины с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Гордон в мае этого года в телеэфире заявил, что в 2014 году был сговор между властями Украины и руководством России. По его мнению, Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о том, «чтобы Мариуполь сдать».

«Я знаю, что руководство Украины сделало преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя...», - заявил Гордон.

Порошенко подал в суд на Гордона иск о клевете. Сегодня, 15 сентября, состоялось первое заседание по иску Порошенко к Гордону. Сегодня же адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что суд его подзащитный практически уже выиграл, так как Гордон не смог предоставить доказательств своим словам, и фактически сам признал, что таковых нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





74
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 08:00
Цимбалюк одной фразой охарактеризовал национальную идею Украины
14 сентября 2021, 07:15
«Человек с лицом неандертальца». Данилов опозорился с письмом латиницей, допустив три ошибки в одном предложении
14 сентября 2021, 07:15
«Запад не заинтересован в успехе клоуна Зеленского». Игорь Марков пояснил, почему Украина обречена
14 сентября 2021, 07:15
О рисках полномасштабной войны
14 сентября 2021, 07:15
«Превратить нашу трубу в металлолом»: На Украине обвинили Германию и Россию в сговоре
14 сентября 2021, 09:05
Кремль создаёт плацдарм атаки на Европу, — Бессмертный
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли отношение к ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.