Дмитрий Гордон хочет через суд выяснить у ФСБ, почему «Порошенко похож на агента КГБ»

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон демонстрирует неуёмную активность на патриотическом поприще. В поле зрения пропагандиста попал бывший президент Украины Пётр Порошенко.Гордон заявил, что он «очень похож на агента КГБ», ибо в бэкграунде располагает «жуткой анкетой», в которой «есть факты», которые косвенно могут свидетельствовать о сотрудничестве с упомянутой организацией.Об этом Гордон заявил в эфире телеканала «Украина 24».Невзирая на то, что у Петра Порошенко была та самая «жуткая анкета», он, тем не менее, попал в Киевский институт международных отношений (КИМО) (в советское время - факультет международных отношений и международного права в Киевском госуниверситете – ред.), заявил Гордон, добавив, что в те времена КГБ якобы вербовал всех студентов таких факультетов.«Отец Петра Алексеевича был судим, приговорен к пяти годам заключения. С такой анкетой в Киевский институт международных отношений в советское время не принимали. Петра Алексеевича на год, как пишут, исключали из КИМО, он уходил в армию, потом восстанавливался в вузе», – сказал Гордон.«В советские годы в КИМО практически всех студентов вербовал КГБ. И избежать этого было практически невозможно... Поскольку у Петра Алексеевича была жуткая анкета, вопросы есть», – добавил он.Гордон полагает, что политической карьере бывшего президента грозит конец. И Гордон хочет этому посодействовать, направив запрос в ФСБ о прошлом Петра Порошенко. Гордон уверил, что Порошенко сделал ему подарок, начав с ним судебную тяжбу за предыдущее заявление пропагандиста.«Я хочу просить суд подать запрос в ФСБ Российской Федерации. Запрос простой: являлся ли Петр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, агентом Комитета государственной безопасности Советского Союза? В биографии Петра Алексеевича есть немало фактов, которые косвенно могут об этом свидетельствовать...», – заявил Гордон.Он также подчеркнул, что в суде с его стороны «представители высшего звена спецслужб» будут рассказывать о «сговоре» властей Украины с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Гордон в мае этого года в телеэфире заявил, что в 2014 году был сговор между властями Украины и руководством России. По его мнению, Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о том, «чтобы Мариуполь сдать».«Я знаю, что руководство Украины сделало преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя...», - заявил Гордон.Порошенко подал в суд на Гордона иск о клевете. Сегодня, 15 сентября, состоялось первое заседание по иску Порошенко к Гордону. Сегодня же адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что суд его подзащитный практически уже выиграл, так как Гордон не смог предоставить доказательств своим словам, и фактически сам признал, что таковых нет.