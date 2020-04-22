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Дмитрий Гордон из Киева: Если все пойдет не так, Зеленский может встать и уйти. Он способен на поступок
22 апреля 2020, 19:35 • 44 • В России
- ...Алло, Дим, привет! Ты ходишь в маске или без?
- Саша, привет, у себя по дому и по офису - без маски, когда встречаюсь с кем-то, то в маске.
- У тебя свой дом? Шикарный?
- Хороший.
- Твое интервью, которое вышло год назад, называлось так - «Дмитрий Гордон: Если мой друг победит, я ему скажу - Володя, ты должен работать так, чтобы тебе при жизни ставили памятники».
Помнишь такую фразу?
- Абсолютно. Это правда.
- А почему же твой ставленник твоих надежд не оправдывает? (Именно в ТВ-программе Гордона Зеленский впервые заявил, что собрался идти в президенты.) Смотри, Дим, Зеленский собирался пересмотреть порошенковский закон по русскому языку - ничего не получилось. По Донбассу идут противоречивые совершенно его заявления, - то одно скажет, то другое. То третье. Вот такие вот…
- Давай по порядку.
Конечно, не мой он (Зеленский. - А.Г.) ставленник, а - украинского народа, который отдал за него 73% голосов.
Что касается русского языка. Саша, у нас нет ущемления русского языка совершенно.
Я тебе скажу больше, моя программа выходит по-русски. Я выступаю… Я прекрасно говорю по-украински, с удовольствием использую украинский язык, но выступаю, в основном, по-русски.
- Потому что ты Гордон.
- Процентов 70 населения Киева говорит по-русски. Никто никого не третирует, никаких проблем с русским языком нет, это все надумано. Поверь мне.
Что касается Донбасса. Это не от Зеленского зависит... И кто бы ни был во главе Украины, даже если бы он семи пядей во лбу, - он бы эту проблему не решит...
- Что мы будем с тобой… Мы уже сто раз на эту тему говорили. Надо вместе решать.
- Вместе как?
- Володя (так Гордон называет Зеленского) постоянно нарушает.
- Вместе - как?.. Согласиться с тем, что Крым российский? Ни один украинский президент этого не сделает. А раз не сделает, значит, проблема не решаема..
Все.
- Слушай... А рейтинг Володи (речь снова о Зеленском), Владимира Александровича, - он падает. А порошенковский растет. Почему так?
- А что касается рейтингов Порошенко и Зеленского... Порошенко не растет. У Порошенко есть устойчивая, к сожалению, прослойка людей, которые его любят. С ними ничего сделать нельзя.
На все мои, в частности, доводы, которые я привожу и с телеэкранов, и в личном общении, они смотрят стеклянными глазами. И не понимают, что он негодяй.
Они говорят, что он патриот Украины. Говорю, почему же патриот Украины половину своего срока продавал по всей России, которую называл агрессором, свои странные конфетки? И продавал их даже в Крыму или в Донбассе? Здесь они зависают и начинают говорить что-то другое.
Но Порошенко не растет. Его политическая жизнь, она закончена. Что касается президента Зеленского, то он, безусловно, делает ошибки. У него очень слабая кадровая политика.
- Скажи, а что ты его все хвалишь да хвалишь.
- Нет, пожалуйста. У него есть целый ряд ошибок.
Первая ошибка – откровенно слабая кадровая политика. Привлечение людей в команду, не готовых к этим должностям. Не имеющих ни базового образования, ни опыта, ни понимания, что от них нужно на этих постах.
Я вчера впервые, подводя итоги года его президентства, официально, на одном из наших телеканалов, сказал, что у меня складывается впечатление, что он просто боится рядом людей, сильнее себя. Поэтому берет людей заведомо слабее. Это серьезная ошибка, которая может вылезти боком и ему, и стране.
Кроме того, есть ряд позиционных ошибок, которые не дают возможности ему реализоваться. Кроме того, реформы не проведены.
А их надо было проводить сразу, пока у тебя контроль над парламентом, пока у тебя все при тебе и 73% голосовавших тебя поддерживают.
К сожалению, проведено это не было, а теперь уже поздно. Вот главная проблема.
- Слушай, я аж испугался. Ты прямо вообще в оппозицию уходишь к Зеленскому... А ты давно его видел? Володю, как ты его называешь.
- Я его видел в последний раз в пятницу.
- А, ну, расскажи. Ты про декабрьскую встречу рассказывал, что он там печеньки лихорадочно ел. Вот. Сейчас он как? После обеда тебя принимал? Где это было?
- Нет, мы встретились на одном из телеканалов. И коротко переговорили. Мне кажется, что он доволен тем, как идут события, что наталкивает меня на мысль, что он имеет мало каналов информации. А каналов информации должно быть много, причем желательно, чтобы они соперничали и даже враждовали друг с другом.
- Почему ты об этом ему не скажешь? В сторонку отведи, - Володя, вот у тебя рейтинг падает, у Порошенко растет. Или не растет, а стабильный.
- Саша, я в следующий раз так и сделаю. (смеётся) Обещаю тебе.
- А чего здесь смешного? Ну…
- Я серьезно говорю. Я, совершенно не смеюсь, Честно, в следующий раз я так и сделаю.
- Я же тебя записываю. Вот. А ты меня записываешь, кстати?
- Нет. Зачем?
- Ну, мало ли…
- Кто-то один должен записывать. Записываешь ты.
- Какие-то слова вычеркнут. Скажешь, а где это?
- Нет, я тебе доверяю абсолютно.
- Слушай, и ты его наблюдал. Это было у Савика Шустера наверняка?
- Да. Мы были там на программе.
- Я вас насквозь вижу. Вот. И что он там? Он так ведь говорил… И ты мог его в стороночку отвести и сказать: Володя… Он же у тебя в программе сказал, что будет выдвигаться.
- Да.
- Не случится ли такое, что он задвигаться тоже будет у Гордона?
- Ты знаешь, если внимательно проанализировать ту программу (речь о программе Гордонa) - можно увидеть, что в случае, если все пойдет не так, он может встать и уйти. Он способен на поступок. Не каждый на это способен. Он не дорожит абсолютно властью.
И, знаешь, что еще важно сказать? Он абсолютно честный человек. И впервые в Украине президент за последние годы не возглавляет системную коррупцию. И не является коррупционером. Вот ни один скандал, ничего к нему не прилипает. Он нигде не замешан. Он не крышует коррупционеров. Вот этого нет, понимаешь? Это очень важно. Это один из редчайших примеров на территории бывших постсоветских республик.
- И когда он может уйти? У тебя тоже такое прямо паническое настроение сейчас…
- Нет. К-к-какое? Это нормальный демократический процесс.
- Заикаться даже стал.
- Нет. Что ты! Это нормальный демократический политический процесс. У нас сменилось за годы независимости… Вот сейчас шестой президент. И это нормально.
- А Порошенко цеплялся за власть.
- Порошенко цеплялся, это правда.
- Гордон не цепляется.
- Не-а.
- Понятно. У тебя прогнозы какие?
- Прогнозов сегодня нет ни у кого в мире, Саша, потому что смотри, как коронавирус вмешался во всю политическую жизнь, в том числе. Поменял все.
Я думаю, что вот этот карантин когда закончится, мир изменится. Мир другим будет. Не таким, как был до того. Поэтому сейчас делать прогнозы – неблагодарное занятие.
- Я понял. Тогда чего? Маску носи. За супругой следи, чтобы она в маске ходила.
- Все спим в масках.
- Понятно. Я тебе пришлю. (речь о ссылке) А когда мы с нашим общим другом поговорим? (С кем - пока секрет.)!
- Саша, он пока вне зоны доступа. Сейчас тяжелое время для него. И он не появляется нигде. И даже не отвечает на звонки. Такая история.
- Ясно. Чего еще? Хочешь, что-то у меня спросить? Или…
- Как дела, Саша? Скажи.
- Работы очень много, Дим.
- Вот правильно!
- Ты-то начальник. И у тебя там помощники там. А я-то чего? Простой репортер.
- Нет, ты не простой. Вот. Ты очень хороший репортер. Поэтому работа нас спасет.
- Ладно. Будем надеяться. Обнимаю.
- Обнимаю. Спасибо. Пока!
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