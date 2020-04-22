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Дмитрий Гордон из Киева: Если все пойдет не так, Зеленский может встать и уйти. Он способен на поступок

22 апреля 2020, 19:35  •  44 • В России

- ...Алло, Дим, привет! Ты ходишь в маске или без?

- Саша, привет, у себя по дому и по офису - без маски, когда встречаюсь с кем-то, то в маске.

- У тебя свой дом? Шикарный?

- Хороший.

- Твое интервью, которое вышло год назад, называлось так - «Дмитрий Гордон: Если мой друг победит, я ему скажу - Володя, ты должен работать так, чтобы тебе при жизни ставили памятники».

Помнишь такую фразу?

- Абсолютно. Это правда.

- А почему же твой ставленник твоих надежд не оправдывает? (Именно в ТВ-программе Гордона Зеленский впервые заявил, что собрался идти в президенты.) Смотри, Дим, Зеленский собирался пересмотреть порошенковский закон по русскому языку - ничего не получилось. По Донбассу идут противоречивые совершенно его заявления, - то одно скажет, то другое. То третье. Вот такие вот…

- Давай по порядку.

Конечно, не мой он (Зеленский. - А.Г.) ставленник, а - украинского народа, который отдал за него 73% голосов.

Что касается русского языка. Саша, у нас нет ущемления русского языка совершенно.

Я тебе скажу больше, моя программа выходит по-русски. Я выступаю… Я прекрасно говорю по-украински, с удовольствием использую украинский язык, но выступаю, в основном, по-русски.

- Потому что ты Гордон.

- Процентов 70 населения Киева говорит по-русски. Никто никого не третирует, никаких проблем с русским языком нет, это все надумано. Поверь мне.

Что касается Донбасса. Это не от Зеленского зависит... И кто бы ни был во главе Украины, даже если бы он семи пядей во лбу, - он бы эту проблему не решит...

- Что мы будем с тобой… Мы уже сто раз на эту тему говорили. Надо вместе решать.

- Вместе как?

- Володя (так Гордон называет Зеленского) постоянно нарушает.

- Вместе - как?.. Согласиться с тем, что Крым российский? Ни один украинский президент этого не сделает. А раз не сделает, значит, проблема не решаема..

Все.

- Слушай... А рейтинг Володи (речь снова о Зеленском), Владимира Александровича, - он падает. А порошенковский растет. Почему так?

- А что касается рейтингов Порошенко и Зеленского... Порошенко не растет. У Порошенко есть устойчивая, к сожалению, прослойка людей, которые его любят. С ними ничего сделать нельзя.

На все мои, в частности, доводы, которые я привожу и с телеэкранов, и в личном общении, они смотрят стеклянными глазами. И не понимают, что он негодяй.

Они говорят, что он патриот Украины. Говорю, почему же патриот Украины половину своего срока продавал по всей России, которую называл агрессором, свои странные конфетки? И продавал их даже в Крыму или в Донбассе? Здесь они зависают и начинают говорить что-то другое.

Но Порошенко не растет. Его политическая жизнь, она закончена. Что касается президента Зеленского, то он, безусловно, делает ошибки. У него очень слабая кадровая политика.

- Скажи, а что ты его все хвалишь да хвалишь.

- Нет, пожалуйста. У него есть целый ряд ошибок.

Первая ошибка – откровенно слабая кадровая политика. Привлечение людей в команду, не готовых к этим должностям. Не имеющих ни базового образования, ни опыта, ни понимания, что от них нужно на этих постах.

Я вчера впервые, подводя итоги года его президентства, официально, на одном из наших телеканалов, сказал, что у меня складывается впечатление, что он просто боится рядом людей, сильнее себя. Поэтому берет людей заведомо слабее. Это серьезная ошибка, которая может вылезти боком и ему, и стране.

Кроме того, есть ряд позиционных ошибок, которые не дают возможности ему реализоваться. Кроме того, реформы не проведены.

А их надо было проводить сразу, пока у тебя контроль над парламентом, пока у тебя все при тебе и 73% голосовавших тебя поддерживают.

К сожалению, проведено это не было, а теперь уже поздно. Вот главная проблема.

- Слушай, я аж испугался. Ты прямо вообще в оппозицию уходишь к Зеленскому... А ты давно его видел? Володю, как ты его называешь.

- Я его видел в последний раз в пятницу.

- А, ну, расскажи. Ты про декабрьскую встречу рассказывал, что он там печеньки лихорадочно ел. Вот. Сейчас он как? После обеда тебя принимал? Где это было?

- Нет, мы встретились на одном из телеканалов. И коротко переговорили. Мне кажется, что он доволен тем, как идут события, что наталкивает меня на мысль, что он имеет мало каналов информации. А каналов информации должно быть много, причем желательно, чтобы они соперничали и даже враждовали друг с другом.

- Почему ты об этом ему не скажешь? В сторонку отведи, - Володя, вот у тебя рейтинг падает, у Порошенко растет. Или не растет, а стабильный.

- Саша, я в следующий раз так и сделаю. (смеётся) Обещаю тебе.

- А чего здесь смешного? Ну…

- Я серьезно говорю. Я, совершенно не смеюсь, Честно, в следующий раз я так и сделаю.

- Я же тебя записываю. Вот. А ты меня записываешь, кстати?

- Нет. Зачем?

- Ну, мало ли…

- Кто-то один должен записывать. Записываешь ты.

- Какие-то слова вычеркнут. Скажешь, а где это?

- Нет, я тебе доверяю абсолютно.

- Слушай, и ты его наблюдал. Это было у Савика Шустера наверняка?

- Да. Мы были там на программе.

- Я вас насквозь вижу. Вот. И что он там? Он так ведь говорил… И ты мог его в стороночку отвести и сказать: Володя… Он же у тебя в программе сказал, что будет выдвигаться.

- Да.

- Не случится ли такое, что он задвигаться тоже будет у Гордона?

- Ты знаешь, если внимательно проанализировать ту программу (речь о программе Гордонa) - можно увидеть, что в случае, если все пойдет не так, он может встать и уйти. Он способен на поступок. Не каждый на это способен. Он не дорожит абсолютно властью.

И, знаешь, что еще важно сказать? Он абсолютно честный человек. И впервые в Украине президент за последние годы не возглавляет системную коррупцию. И не является коррупционером. Вот ни один скандал, ничего к нему не прилипает. Он нигде не замешан. Он не крышует коррупционеров. Вот этого нет, понимаешь? Это очень важно. Это один из редчайших примеров на территории бывших постсоветских республик.

- И когда он может уйти? У тебя тоже такое прямо паническое настроение сейчас…

- Нет. К-к-какое? Это нормальный демократический процесс.

- Заикаться даже стал.

- Нет. Что ты! Это нормальный демократический политический процесс. У нас сменилось за годы независимости… Вот сейчас шестой президент. И это нормально.

- А Порошенко цеплялся за власть.

- Порошенко цеплялся, это правда.

- Гордон не цепляется.

- Не-а.

- Понятно. У тебя прогнозы какие?

- Прогнозов сегодня нет ни у кого в мире, Саша, потому что смотри, как коронавирус вмешался во всю политическую жизнь, в том числе. Поменял все.

Я думаю, что вот этот карантин когда закончится, мир изменится. Мир другим будет. Не таким, как был до того. Поэтому сейчас делать прогнозы – неблагодарное занятие.

- Я понял. Тогда чего? Маску носи. За супругой следи, чтобы она в маске ходила.

- Все спим в масках.

- Понятно. Я тебе пришлю. (речь о ссылке) А когда мы с нашим общим другом поговорим? (С кем - пока секрет.)!

- Саша, он пока вне зоны доступа. Сейчас тяжелое время для него. И он не появляется нигде. И даже не отвечает на звонки. Такая история.

- Ясно. Чего еще? Хочешь, что-то у меня спросить? Или…

- Как дела, Саша? Скажи.

- Работы очень много, Дим.

- Вот правильно!

- Ты-то начальник. И у тебя там помощники там. А я-то чего? Простой репортер.

- Нет, ты не простой. Вот. Ты очень хороший репортер. Поэтому работа нас спасет.

- Ладно. Будем надеяться. Обнимаю.

- Обнимаю. Спасибо. Пока!

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