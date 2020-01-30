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Дмитрий Гордон из Киева: Билборды на русском с призывами к стратегическому партнерству с Россией смахивают на провокацию. Но и в ЕС я бы тоже не спешил

30 января 2020, 18:24  •  105 • В России

В Киеве, как сообщают в эти часы многие информагентства, появились билборды с надписью на русском языке: «Россия - наш главный стратегический партнер».

«Реклама с подписью и фотографией предпринимателя Олега Катющенко вызвала отклик у многих жителей Киева, - говорится, в частности, на странице портала «Страна.ua». - Фото и видео с билбордами массово появились в соцсетях. При этом ночью сотрудники коммунальных служб демонтировали плакаты с помощью специальной техники».

Появление рекламы, призывающей к стратегическому партнерству с Россией, - предполагают украинские СМИ, могло быть провокацией против Катющенко. (Его считают «крупным бизнесменом», который работает на строительном рынке в Киеве.)

Эту тему мы обсудили с Дмитрием Гордоном...

- Дима, как ты это объясняешь? Ты же тоже тайно в душе выступаешь за стратегическое партнерство с Россией.

Дмитрий Гордон из Киева: Билборды на русском с призывами к стратегическому партнерству с Россией смахивают на провокацию

- Нет, я даже тайно не выступаю за стратегическое партнерство с Россией. Я выступаю за дружбу с Россией, с новой Россией, которая отдаст все отобранные территории у Украины...

- Мы ничего не отбирали.

- ...Вот за это я выступаю.

Что касается Катющенко. Я вообще не знаю, кто это. И это смахивает больше на провокацию против бизнесмена. Если говорить шире, конечно, в Украине есть определенное количество людей, политических деятелей, которые выступают за стратегическое партнерство с Россией. И это нормально. Потому что у нас свободная страна. И у нас есть люди, которые придерживаются разных взглядов.

Просто стратегическое партнерство с Россией - оно не было возможным и до войны. А сейчас невозможно тем более. Поэтому, выступать можно, но возможности для этого я лично не вижу. Потому что большинство украинцев против. Другое дело, что сегодня и я немножко поменял свои взгляды. Потому что мне кажется, что Украине вообще нужно быть нейтральной страной, не вступать в ЕС. Потому что я смотрю на ЕС внимательно и я там не вижу уже ничего привлекательного.

- Ты как Янукович, как Кучма заговорил.

- Кучма намного умнее меня. Я просто рассуждаю вслух. У него больше информации. Он может говорить с большим правом об этом.

- Гордон переродился и теперь он тоже…

- Нет, Гордон не переродился. Но я просто… То, что с Россией не может быть стратегического партнерства, для меня однозначно. Но насчет вступления Украины в ЕС, я тоже сейчас считаю, что оно не нужно, потому что у ЕС большие проблемы. А поскольку у Украины большие проблемы, то брать на себя еще большие проблемы ЕС, на мой взгляд, неправильно.

- Ты ближе все-таки к стратегическому партнерству с Россией, чем к стратегическому партнерству с ЕС?

- Ни в коем случае. Нет, я еще раз повторю. Стратегическое партнерство с Россией для Украины сегодня точно невозможно. Возможна дружба между Украиной и Россией, когда Россия отдаст все, что забрала. Вот тогда это возможно.

- Да ничего мы не брали.

- Крым и Донбасс. Это надо вернуть.

- Ничего мы у вас не брали. А Крым сам уплыл. Вы сами его потеряли. А Донбасс мы у вас не брали.

- И зеленые человечки Соединенных Штатов Америки пришли в Крым и держали под автоматами выборы. Правильно, это логично.

- Я не знаю. Опять ты на США клевещешь!

- Владимир Владимирович лично сказал, что это были зеленые человечки из Российской Федерации. Которые пришли в суверенное государство.

- Насчет билбордов - это провокация?

- Я думаю, что это хотели потроллить Катющенко или что-то ему плохое сделать. Но я его не знаю, он, наверное, не крупный бизнесмен все-таки. Теперь прославился. Поэтому мне не представляется вообще это событие сколько бы то ни было серьезным. Это свобода. Разместили билборды - и разместили. Разместить можно что угодно.

- Кроме ядерного оружия, которого у Украины, к счастью, нету.

- Да, доверчивая Украина отдала его в обмен на гарантии суверенитета. Так получилось.

- Суверенитет остался.

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