Дмитрий Гордон из Киева - о смене премьера: Зеленский отправил Гончарука в отставку, потому что не по Сеньке шапка. Но зато он не крал!

- Дим, привет! Вот господин Зеленский решил поменять Гончарука на Шмыгаля. Как, кстати, это переводится с украинского, не знаешь?

- Никак. Саша, там нет перевода.

- Скажи, тогда, пожалуйста, почему вдруг - так? Зеленский вроде Гончарука берег, прощал… А потом – вдруг раз - и отправил в отставку?

- Потому что ожидаемых сдвигов в экономике не наблюдается и, если нет сдвигов в экономике, значит, виновато правительство. Это логично. Во главе с премьер-министром.

Гончарук был бы, на мой взгляд, хорошим замом министра, например, но здесь тот случай, когда не по Сеньке шапка. Он еще не в состоянии руководить кабинетом министров большой страны, ему нужно еще учиться, он все-таки еще очень молодой человек.

Дмитрий Гордон из Киева - о смене премьера: «Гончарук не был человеком Коломойского, а Шмыгаль не является человеком Ахметова»

При этом у него есть большой плюс – ни одного вопроса, связанного с коррупцией. То есть, очевидно, что человек работал пусть и не всегда удачно, но, во всяком случае, не крал. Это очень здорово.

- А вот нового премьера ты знаешь лично?

- Нет. Думаю, вскоре познакомимся.

- Украинские и российские СМИ пишут о том, что Гончарук был человек Коломойского, а новый премьер - человек Рината Ахметова (и тот, и другой - украинские олигархи), и теперь вот новый премьер будет как бы тянуть одеяло в другую сторону.

- Я думаю, что это не так и в первом случае, и во втором. Гончарук не был человеком Коломойского и Шмыгаль не является человеком Ахметова. Он работал, действительно, в структуре Рината Ахметова «Детек», но в структуре «Детек» работает огромное количество людей, которых Ринат Ахметов вообще не знает. Просто он самый большой работодатель в Украине. И я абсолютно уверен, что новый премьер удален от всех, в том числе, от Рината Ахметова.

- А какие бы советы политический журналист Гордон мог бы дать новому премьер-министру?

- Ну, работать надо. И, кстати говоря, использовать старые кадры, которые хоть понимают, как вообще нужно действовать. Потому что проблема Гончарука, в частности, и целого ряда министров его Кабинета заключалась в том, что эти люди не обладали абсолютно никаким опытом, который необходим на таких должностях.

Когда ты на должности министра, у тебя должен быть за плечами послужной список, ты должен понимать, как крутится весь механизм. А если ты приходишь, будучи теоретиком или студентом, или преподавателем, тебе надо учиться годы. У страны нет возможности ждать, пока ты научишься. Поэтому новый премьер, на мой взгляд, должен немедленно привлекать всех…

- Дмитрий Ильич, скажите, пожалуйста, вот почему, когда Игорь Валерьевич Коломойский назначал президентом Владимира Александровича, он советовался с Димой Гордоном? А почему при формировании Кабинета министров Зеленский не советуется с тобой?

- Первое. Игорь Валерьевич Коломойский не назначал президентом Зеленского. Это распространенная ошибка. Зеленского выбрал украинский народ, в том числе, и потому, что посмотрел фильм «Слуга народа» на канале Игоря Валерьевича Коломойского.

Второе. Игорь Валерьевич Коломойский со мной при этом не советовался. Просто хотя бы по той причине, что он не назначал президентом Зеленского. Поэтому, конечно, мне льстит, что обо мне в Москве так думают, но это не соответствует действительности.

Что касается выбора президента Зеленского, это его выбор и он имеет право на этот выбор. Во всяком случае, мы посмотрим, к чему это приведет.

- Понял. А ты давно видел президента Зеленского?

- В декабре.

- А когда еще пойдешь?

- Не знаю. Посмотрим.

- А Игорь Валерьевич когда видел?

- В январе.

- А когда еще раз пойдёшь?

- Зависит от него. Я жду общения с ним под камеру.

- Удачи, Дим!

- И тебе, Саш, так же...

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