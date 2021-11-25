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Дмитрий Гордон. Фокус с переобуванием

25 ноября 2021, 21:40  •  61 • Украина

Напомним, между президентом Украины Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым разразился настоящий конфликт. Холдинг компании Ахметова является владельцем восьми украинских ТЭС и крупнейшим добытчиком угля в Украине, поэтому для него чувствительно все, что связано со сферой инвестиций, кредитования и железнодорожными перевозками.

Первой ласточкой конфликта стал так называемый антиолигархический закон, который еще в апреле проанонсировал Зеленский. Спустя пару месяцев документ приняла Верховная Рада, а уже 5 ноября подписал сам президент. Благодаря этому закону, бизнесу Ахметова будет сложно привлекать инвестиции, сотрудничать с международными банками и получать кредиты.

Далее события полились как из «рога изобилия» – это и миллиардные убытки из-за повышения железнодорожных тарифов (перевозка угля добывающими заводами), и обвинения в создании искусственного дефицита угля (используемого на ТЭС), и скандал вокруг торгов на перевозку полувагонами грузов, и так далее.

В ноябре олигарх Ахметов заявил, что «если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше ­– это вопрос к власти». По всей видимости, контекст этого заявления был воспринят подручными журналистами как команда «фас».

Чтобы стало совсем понятно, необходимо напомнить, что холдинг «Медиа Группа Украина», которым владеет Ахметов это: национальный эфирный телеканал «Украина», развлекательный молодежный телеканал НЛО TV, тематический телеканал Индиго TV, тематические телеканалы «Футбол 1/2/3», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», региональные телеканалы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма», международные каналы Ukraine1/ Ukriane2, NLO TV 1/ NLO TV 2, и другие.

Все эти «активы» тем или иным образом способны продвигать идеи и тезисы хозяина. Для вовлечения аудитории в политическую повестку Ахметов приглашает известных украинских политиков и журналистов, поощряя их болтовню огромными деньгами, а также недвижимостью. Любимыми «игрушками» Ахметова на сегодняшний день являются Дмитрий Гордон и Савик Шустер. Эти «народные артисты» за деньги готовы на все. Пропаганда ведется в интересах тех, кто «заказывает музыку», а вышеперечисленные беспринципные люди готовы прочитать на камеру любой материал, лишь бы за это платили деньги.

Сначала они пели прекрасные оды президенту Зеленскому и клялись в любви, а потом как свора, по команде, бросились кусать.

Так в чем же сила, президент Зеленский? В друзьях, деньгах, пособниках или артистических способностях? Стоит олигарху нажать одну кнопку на пульте – и президент Украины хороший. Стоит нажать другую – уже плохой. Не надоело ли вам, Владимир Александрович, кланяться олигархам и зависеть от «кнопки», может пора глянуть в сторону людей и начать выполнять предвыборные обещания?

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