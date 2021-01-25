Дмитрий Гордон боится, что насильственная украинизация «разорвёт Украину на клочки» • 113 • Украина

Бывший носитель красно-чёрной «визитки Яроша», большой друг националистов, журналист Дмитрий Гордон высказался против насильственной украинизации. Он считает, что она озлобит русскоязычных людей и разорвёт страну в клочья.



«Я считаю, что этот шаг - украинизация - разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки. Я думаю, вы знаете, хорошо во Львове, Тернополе исключительно на украинском языке разговаривать. Я думаю, что в Киеве очень многие знают украинский язык и для них не проблема разговаривать на украинском, если они что-то продают», — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24», который принадлежит Ахметову.



При этом журналист почему-то не стал добавлять, что языковое насилие оставит его без работы: ведь все свои программы, шоу и интервью Гордон ведет исключительно на «языке агрессора». Он, как и многие русскоязычные патриоты, рассчитывал, что ему зачтется его проукраинская позиция: журналист поддерживал переворот, АТО, позировал с визиткой лидера «Правого сектора», анонсируя интервью с нацистом-радикалом. Однако, он недооценил своих националистических соратников, и теперь громко кричит: «А нас за что?». Ведь не исключено, что представители титульной нации скоро придут и за Гордоном. Например, потребуют перевести его сайт и газету на мову: сейчас они выходят на русском языке. Однако, языковый закон требует, чтобы все сайты в украинском сегменте интернет были только на государственном «наречии».



«Ну что, Дима, помогли тебе твои нацисты?», - ехидно интересуются коллеги по цеху.



Правда, пока Гордон вуалирует свой испуг тем, что насильственная украинизация может отпугнуть европейцев даже от такой «мекки туризма», как Львов. Он отметил, что во Львов приезжает очень много иностранцев.



«Если они приезжают из США и не знают украинского? Как с ними общаться — это вопрос. А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли торговать по-русски, ну, что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят. Не потому, что не любят украинский язык, а потому, что не хотят насилия над собой», — заступился телеведущий.



Напомним, с 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года. Правда, языковые инспектора всего за одну неделю действия закона о языке в бытовой сфере написали более 200 доносов, которые с удовольствием продемонстрировал мовный омбудсмен, бывший министр образования Креминь. Он же и предупредил русскоязычных украинцев, что б не рыпались, а учили язык титульной нации – иначе можно не только штраф заплатить, но и за решетку сесть. По словам защитника мовы, вопрос государственного языка в Украине является вопросом национальной безопасности. Он крайне обеспокоен тем, что в ВР появилось несколько законопроектов об отмене языкового закона.



«Те законодательные инициативы, которые идут в сторону языкового закона – по отмене штрафов или об отмене перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения – это политика. Это политические вирусы, которые звучат в основном для медиа и направлены на тех людей, кто не имеет антител по отношению к таким спекуляциям. Но подавляющее большинство понимает, что это популизм и ничего больше, – сказал он.

Бывший носитель красно-чёрной «визитки Яроша», большой друг националистов, журналист Дмитрий Гордон высказался против насильственной украинизации. Он считает, что она озлобит русскоязычных людей и разорвёт страну в клочья.«Я считаю, что этот шаг - украинизация - разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки. Я думаю, вы знаете, хорошо во Львове, Тернополе исключительно на украинском языке разговаривать. Я думаю, что в Киеве очень многие знают украинский язык и для них не проблема разговаривать на украинском, если они что-то продают», — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24», который принадлежит Ахметову.При этом журналист почему-то не стал добавлять, что языковое насилие оставит его без работы: ведь все свои программы, шоу и интервью Гордон ведет исключительно на «языке агрессора». Он, как и многие русскоязычные патриоты, рассчитывал, что ему зачтется его проукраинская позиция: журналист поддерживал переворот, АТО, позировал с визиткой лидера «Правого сектора», анонсируя интервью с нацистом-радикалом. Однако, он недооценил своих националистических соратников, и теперь громко кричит: «А нас за что?». Ведь не исключено, что представители титульной нации скоро придут и за Гордоном. Например, потребуют перевести его сайт и газету на мову: сейчас они выходят на русском языке. Однако, языковый закон требует, чтобы все сайты в украинском сегменте интернет были только на государственном «наречии».«Ну что, Дима, помогли тебе твои нацисты?», - ехидно интересуются коллеги по цеху.Правда, пока Гордон вуалирует свой испуг тем, что насильственная украинизация может отпугнуть европейцев даже от такой «мекки туризма», как Львов. Он отметил, что во Львов приезжает очень много иностранцев.«Если они приезжают из США и не знают украинского? Как с ними общаться — это вопрос. А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли торговать по-русски, ну, что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят. Не потому, что не любят украинский язык, а потому, что не хотят насилия над собой», — заступился телеведущий.Напомним, с 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года. Правда, языковые инспектора всего за одну неделю действия закона о языке в бытовой сфере написали более 200 доносов, которые с удовольствием продемонстрировал мовный омбудсмен, бывший министр образования Креминь. Он же и предупредил русскоязычных украинцев, что б не рыпались, а учили язык титульной нации – иначе можно не только штраф заплатить, но и за решетку сесть. По словам защитника мовы, вопрос государственного языка в Украине является вопросом национальной безопасности. Он крайне обеспокоен тем, что в ВР появилось несколько законопроектов об отмене языкового закона.«Те законодательные инициативы, которые идут в сторону языкового закона – по отмене штрафов или об отмене перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения – это политика. Это политические вирусы, которые звучат в основном для медиа и направлены на тех людей, кто не имеет антител по отношению к таким спекуляциям. Но подавляющее большинство понимает, что это популизм и ничего больше, – сказал он. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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