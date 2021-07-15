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Дмитрий Быков покаялся перед Украиной: "Кушать не могу"

15 июля 2021, 23:35  •  100 • Политика
Известный поэт и преподаватель Дмитрий Быков в разговоре с Гордоном покаялся перед всей Украиной: "Кушать не могу".
Быков отметил, что глубоко переживает из-за событий, которые происходят на Украине, и так сильно чувствует ответственность за разрыв отношений между двумя странами, что потерял аппетит.
Я так глубоко сострадаю и такое чувство вины испытываю, что кушать не могу. Но большинство моих украинских друзей понимают, что я делаю всё, что могу, - отметил литератор в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.
При этом Быков подчеркнул, что не согласен с утверждением "Всякий русский либерал кончается на украинском вопросе". Он также поспорил с главным тезисом украинской пропаганды о том, что русские в принципе не могут быть свободны.
Поэт воздержался от каких-либо оценок деятельности президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что он "загадочный персонаж". Похвалы заслужил только обмен удерживаемыми лицами, который инициировал Зеленский вскоре после своего избрания.

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