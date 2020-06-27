Дмитрий Бак - о возможной ошибке в бюллетене: «Данная формулировка корректна»

Как правильно: одобряете ли вы изменения по «поправкам в Конституцию» или «по поправкам в Конституции»? Оппозиционно настроенные товарищи выступают за второй вариант, обличая организаторов голосования в том, что в бланке плебисцита указана неправильная формулировка. Дескать, «о каком голосовании речь, вы даже русского языка не знаете»… Хотя известные филологи говорят, что в бюллетени нет ошибки.

Директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля Дмитрий Бак провел детальный анализ ситуации. Филолог считает, что формулировка общероссийского голосования на самом деле может выглядеть двусмысленной. Во фразе отсутствует глагол. Изменения в Конституцию то ли «уже внесены», то ли «предложены к внесению».

Какие возможные альтернативы? Их две:

- «Одобряете ли Вы предлагаемые изменения в Конституцию Российской Федерации?»

- «Одобряете ли Вы предложенные в Федеральном конституционном законе № 1 от 4 марта 2020 г. изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Но данные формулировки, как считает эксперт, все же представляются некорректными, по разным причинам.

«Первый вариант неточен, поскольку изменения не «предлагаются», а уже внесены в Закон. Возникает противоречие между индикативной (изъявительной) модальностью и условной (сослагательной), - отметил Дмитрий Бак. – Второй вариант формулировки переносит акцент с выбора одобрения или неодобрения с самого факта внесения изменений на дробное, «сепаратное» рассмотрение отдельных, разных поправок.

Выглядящая стилистически небезупречной формулировка для общероссийского голосования, на самом деле является эллиптической (эллипсис – явление разговорного, повседневного стиля общения, выражающееся, в частности в том, что в речи могут опускаться, подразумеваться, но не произноситься слова, наличие которых ясно из общего контекста коммуникативной ситуации. Например, человек, подошедший к трамвайной остановке, может обратиться к другому, уже стоящему на остановке с фразой, содержащей эллипсис: «Что, давно?» вместо «полной» фразы: «Давно ли вы ждете трамвая?»). Фраза, содержащая эллипсис, во многих коммуникативных ситуациях выглядит более естественной, нежели полная фраза, заполняющая все эллиптические пропуски, которую мог бы произнести скорее иностранец, нежели носитель языка: «Позвольте узнать у Вас, уважаемый господин, давно ли Вы ожидаете трамвая на этой остановке?».

Филолог считает, что формулировка общероссийского голосования на самом деле может выглядеть двусмысленной.Фото: Олег УКЛАДОВ

Вопрос общероссийского голосования на самом деле содержит грамматические пропуски, которые, впрочем, легко восстановимы: Одобряете ли Вы изменения [предложенные к внесению] [вносимые] в Конституцию Российской Федерации?

Причем, эксперт считает, что прямое «раскрытие» эллипсиса противоречило бы правовой природе изменений в Конституцию, которые одновременно уже внесены в Закон, вступающий в силу со дня опубликования, и только в будущем вступят в силу, в случае позитивного итога Общероссийского голосования.

«Формулировка, вынесенная на общероссийское голосование, содержит эллипсис, т.е. явление, в большинстве случаев свойственное не юридическому, но разговорному стилю речи, - делает вывод директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля. - Однако с правовой точки зрения данная формулировка корректна. Поскольку буквально соответствует тексту ст.2.1 №1-ФКЗ от 4 марта 2020 года и юридически корректно воспроизводит сложный («ступенчатый», трехэтапный) алгоритм вступления в силу данного Федерального Закона».