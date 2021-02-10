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Дмитрий Бабич рассказал, что является главной причиной бед на Украине
10 февраля 2021, 09:55 • 218 • Украина
Журналист, аналитик, политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что является главной причиной бед на Украине и в других странах мира.
Он также сообщил, что закрытие каналов на Украине произошло не в личных и национальных интересах, а посредством новой «ультралиберальной тоталитарной идеологии ЕС».
По его словам, данная идеология хочет переделать весь мир, но ей мешают крупные государства с недемократическими режимами.
По его мнению, российская элита не готова бороться с данной идеологией, потому что России легче найти каких-нибудь начальников на Западе, с которыми можно договориться. Журналист подчеркнул, что пока мы не осознаем, насколько радикальная революционная идеология враждебна нашей стране и людям Земли и не начнем бороться с ней, она будет постоянно побеждать.
Ранее ФАН сообщал, что посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий поддержал своего израильского коллегу Йоэля Лиона и выступил против бандеровской идеологии на Украине.
Автор: Арина Овсянникова
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