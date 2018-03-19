Дмитрий Абзалов: Собчак и Грудинин боролись с Путиным, а у него - был свой квест

ВЫБОРЫ НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ОНИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ

- Самое шокирующее в этих выборах – плюс 10 миллионов голосов за Путина по сравнению с выборами 2012?

- Удивил большой накат явки в мегаполисах. Посмотрите, на цифры Питера Москвы. И это - не избиратель с «право-либеральной» ориентацией. Все «правые» кандидаты вместе - а это и Явлинский, и Сочак, и Титов - не дали по стране и 3,5%. Это в два раза меньше, чем у миллиардера Прохорова 6 лет назад.

- То есть избирателей пришло больше и проголосовали они...

- Не за правых и не за левых. Результаты господина Грудинина самые низкие за всю историю КПРФ. Вроде, было много кандидатов - и правых, и левых. Но их ресурс «съел» основной кандидат. На самом деле эти выборы - как референдум. При высокой явке - фокусирование надежды на одном кандидате - Путине. И в этом есть опасность. В результате может возникнуть разочарованность. Ведь выборы не закончились - они только начались. Сегодня началась подготовка к экономическим реформам, которые были заявлены в Послании.

- Так голосование за Путина - это реакция надежды или реакция протеста на давление на нас из-за границы?

- На прошлых парламентских выборах социалка и экономика были самыми важными темами, а сейчас - международные угрозы придавили внутренние проблемы.

- То есть скандалы с Олимпиадой, Украиной, Британией дали эффект поддержки Путину — и народ на время позабыл про внутренние болячки?

- Граждане решили поддержать решения, начиная от Крыма и заканчивая Сирией. И реже говорили про социалку. Но большой кредит доверия был дан Путину и под его Послание. А в нем первая часть была связана с тем, что есть враг внутренний и надо заняться экономикой, борьбой с бедностью. Без сильной экономики вся внешняя политика провисает. Это - основа.

БЫЛ ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ, СТАЛ ТОРГОВЦЕМ

- Путин боролся больше с самим собой, чем с другими кандидатами?

- Путин не боролся с кандидатами. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, ему надо было выигрывать во всех сферах. Потому он и пошел самовыдвиженцем, а не от «Единой России».

У каждого из кандидатов были свои задачи. Грудинин мечтает возглавить Московскую область, Собчак делает партию с расчетом на 2021-й год и на выборы в Питере. Титов протаскивает свою программу реформ. А у президента был свой квест. Его основная задача - все эти процессы собрать. И эти выборы для него – точка сборки.

- В воскресенье Зюганов прямо сказал, что будет идти торг с Кремлем за пост премьера.

- Да никто не сделает Грудинина премьер-министром! Он пытался поторговаться сначала за Московскую область. Были и разговоры, что пост министра сельского хозяйства его устроит. Но Грудинин на этих выборах серьезно ослабил свой имидж. До этого он был хозяйственником, который отвечает за конкретный совхоз, где добился колоссальных результатов. А кем он выходит из этой кампании? Торговцем земли с заграничными счетами, а не успешным деятелем сельского хозяйства.

ОШИБКИ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ

- Это проигрыш для коммунистов – 11,8% у их кандидата?

- Лично для Зюганова - это выигрыш. Он навсегда останется кандидатом, который десятилетиями был основным оппонентом власти. В партиии от него потребовали перемен - он показал перемены, вот смотрите, Грудинин. Да, против него плохо играли. Ну что ж, не тянет. Получается, я основной игрок. Это очень важно для влияния в партии.

- То есть символом «левых» остается немолодой Зюганов?

- Фактически, да. Грудинин же - не партийный. Он не может претендовать на перехват влияния в партии. И свою кампанию он финансировал сам. Это хорошее решение для Зюганова внутри самой партии, интересный опыт. Но для рельтатов выборов - не лучшее решение. КПРФ теряет позиции. В Москве прежде всего - при том, что у Зюганова тут в свое время 30% было.

Грудинин получил хорошие цифры по Дальнему Востоку. Но там небольшое число населения. Основная часть электората - в Центральной России.

- Для Жириновского провал – 5,6%?

- Конечно. Он претендовал на второе место и мог на него выйти. Но он неэффективно отработал дебаты. Неправильно выбрал кандидата для спарринга - Собчак. Но от Собчак особых голосов не отъешь. Дебаты его подорвали. Плюс его работа с новыми медиа – это, конечно, песня... Напилить ролики 10-летней давности - это очень оригинально. Он не нашел своего избирателя, не представил ему жесткую позицию на грани фола.

- Куда ушли голосовавшие обычно за Жириновского?

- Он всегда работал на отколовшемся от Путина правом электорате. Но президент на этот раз сманеврировал в Послании и сам начал отъедать голоса правоконсервативного фланга - у Жириновского.

- Собчак тоже недобрала своего избирателя?

- Да. Собчак недобрала из-за неактивной работы среди молодежи. Как ни удивительно.

КТО СТАНЕТ ПРЕМЬЕРОМ?

- Десятки миллионов людей, которые проголосовали за Путина, тоже хотят перемен.

- Переговоры по перетряске правительства в финальную стадию они входят сейчас. Есть целый ряд министров, которые точно уйдут.

- Например?

- Есть несколько интриг. Первая – позиция вице-премьера по инновациям. Много претендентов на эту позицию, и Титов туда метит. Вопрос - куда Кудрин будет приземлен в своей ипостаси. И что будет с министром экономики Орешкиным, который сводил все эти процессы. То есть борьба идет за место у штурвала экономики. Второе важное направление – энергетика, оборонка. Очень серьезные вопросы в социальном блокесе. Многие люди оттуда уйдут.

- А новый премьер будет?

- Основных сценариев два. Первый - премьер может уйти. Второй сценарий - переходный. Премьер остается, но ему дают сильного вице-премьера по инновациям, которым будет отвечать за экономические реформы. При этом меняется структура кабмина, сменятся стратегические позиции.

- А Кудрин может быть премьером?

- Это будет сложно воспринято и электоратом, и аппаратными группами. Видите ли, премьер должен работать с оборонкой, его там должны уважать. Он должен работать с социалкой. У него должен быть очень серьезный авторитет...

- Называли одним из претендентов на премьерский пост нынешнего мэра Москвы.

- В ближайший год это невозможно. Собянин готовится к выборам в Москве. Вы представляете, что такое сейчас оголить Москву? Вопрос не в том, премьер или не премьер Собянин, а просто - кто в Москве? Это стратегически значимая позиция. Здесь основная часть протестного электората.

- Вчера прозвучал вопрос Путину. В ближайшие 6 лет он станет другим? И он ответил: «Все течет, все изменяется».

- Уникальность Путина в том, что он каждый раз меняется. Вспомните 2012-й год, Болотные протесты. Тогда человек сумел поменять эту повестку, он перевернул ее. Видимо, сможет подобное продемонстрировать и теперь.