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Для заведений площадью менее 20 кв. м: в России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
05 мая 2020, 13:05 • 35 • В России
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Изменения коснутся помещений, площадь которых составляет менее 20 кв. м. При этом властям регионов предоставляется право увеличивать минимально возможную площадь таких заведений, а также вводить полный запрет на реализацию алкогольной продукции в жилых домах.
© Евгений Епанчинцев/РИА Новости
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.
Изменения коснутся помещений, площадь которых составляет менее 20 кв. м.
Соответствующий закон, принятый Федеральным собранием, подписал 24 апреля президент России Владимир Путин.
При этом региональные власти получили право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь таких заведений. Под ней понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
Как ранее пояснял газете «Ведомости» глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, инициатива направлена на борьбу с так называемыми наливайками — небольшими барами на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам. Он добавил, что одной из причин принятия поправок в закон стали многочисленные жалобы граждан на шум от посетителей таких заведений.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT отметил, что данный закон является частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.
«Этот малый бизнес основан не на организации общественного питания, а на способе просто налить рюмку недалеко от дома. Необходимо цивилизованно решать вопросы о нераспространении «разрешённого зла». Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Мест, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, и так достаточно», — заявил он.
В сентябре 2019 года идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах поддержал Роспотребнадзор. В ведомстве также рассказали о большом количестве жалоб, поступающих в связи с работой заведений в жилых домах, реализующих алкоголь в розницу.
Стоит отметить, что в марте 2019 года Министерство здравоохранения России подготовило законопроект об увеличении минимально допустимого для покупки возраста возраста. Документом предлагается запретить отпускать алкогольную продукцию крепостью более 16,5% тем, кто не достиг 21 года. Напомним, в настоящее время ограничения касаются лиц младше 18 лет.
Вице-премьер Вероника Скворцова, занимавшая тогда пост главы Минздрава, выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя будет принят в течение года.
«Закон разработан. Мы очень надеемся, что, если это сейчас активно будет идти, в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет (есть определённая очерёдность), но мы хотели бы, чтобы в течение года это решение было принято», — говорила Скворцова.
Действующий глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что в России во время периода самоизоляции из-за распространения коронавируса люди стали больше употреблять спиртное.
«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2—3%, и оно достаточно равномерно. Но хотелось бы сказать, что алкоголь в этой ситуации — не помощник точно, при лечении вирусной инфекции и коронавирусной в частности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Министр напомнил, что алкоголь ослабляет иммунитет, а также провоцирует обострение хронических заболеваний у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.
В начале апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что жители России стали чаще приобретать водку в качестве дезинфицирующего средства на фоне распространения коронавируса. По ее словам, верхняя палата парламента запрашивала данные у Ассоциации производителей алкоголя.
Матвиенко уточнила, что алкогольный напиток используется именно для наружного применения, а выросший спрос не означает, что россияне стали больше пить во время режима самоизоляции.
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