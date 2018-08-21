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Для защиты от санкций США в Евросоюзе предложили создать аналог SWIFT

21 августа 2018, 23:39  •  55 • Политика
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Евросоюза должны защитить свои компании от возможных санкций США против Ирана.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с предложением создать в Евросоюзе независимый аналог системы передачи информации о платежах SWIFT. Только так, уверен чиновник, европейские компании смогут чувствовать себя защищенными от санкций, которые США могут наложить на них из-за торговли с Ираном.
Об этом министр написал в своей статье для издания Handelsblatt. Скорейшее создание европейского аналога SWIFT станет важным сигналом для американских властей, подчеркнул Маас.
«В этой ситуации стратегически важно, чтобы мы четко сказали Вашингтону: мы хотим работать вместе. Но мы не позволим действовать через наши головы. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с юридической точки зрения», - отмечает чиновник.
Напомним, что власти Евросоюза заявили о намерении защитить компании, работающие с Ираном, от американских санкций еще в мае. Тогда в Брюсселе отметили, что пока Тегеран будет исполнять свои обязательства по ядерной сделке, ЕС также будет придерживаться всех международных соглашений по данному вопросу.

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