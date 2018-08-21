Для защиты от санкций США в Евросоюзе предложили создать аналог SWIFT

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Евросоюза должны защитить свои компании от возможных санкций США против Ирана.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с предложением создать в Евросоюзе независимый аналог системы передачи информации о платежах SWIFT. Только так, уверен чиновник, европейские компании смогут чувствовать себя защищенными от санкций, которые США могут наложить на них из-за торговли с Ираном.

Об этом министр написал в своей статье для издания Handelsblatt. Скорейшее создание европейского аналога SWIFT станет важным сигналом для американских властей, подчеркнул Маас.

«В этой ситуации стратегически важно, чтобы мы четко сказали Вашингтону: мы хотим работать вместе. Но мы не позволим действовать через наши головы. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с юридической точки зрения», - отмечает чиновник.

Напомним, что власти Евросоюза заявили о намерении защитить компании, работающие с Ираном, от американских санкций еще в мае. Тогда в Брюсселе отметили, что пока Тегеран будет исполнять свои обязательства по ядерной сделке, ЕС также будет придерживаться всех международных соглашений по данному вопросу.