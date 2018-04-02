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«Для защиты Москвы от ударов»: Минобороны провело успешные испытания новой ракеты системы ПРО

02 апреля 2018, 10:39  •  86 • В России
Новая российская модернизированная система ПРО была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько. По его словам, запуск прошёл успешно — условная цель была поражена. Отмечается, что ракета относится к системе ПРО, предназначенной для защиты Москвы.
 
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО © Кадр: Видео YouTube
 

Российские военные испытали новую модернизированную противоракету. Запуск был произведён на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

Он подчеркнул, что тест был выполнен успешно: ракета поразила условную цель в заданное время.

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — приводит слова Приходько сайт Минобороны России.

Отмечается, что система противовоздушной обороны, ракета которой была испытана, поступит на вооружение ВКС. Её задачи — защита Москвы от атак средствами воздушно-космического нападения, а также предупреждение ракетных ударов и контроль космического пространства.

На суперскорости

Ранее, в середине февраля, Минобороны также сообщало об испытаниях новейшей ракеты системы ПРО ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган. По словам Андрея Приходько, тактические и технические характеристики испытуемой ракеты имеют значительное преимущество перед огневыми средствами, которые стоят на вооружении сейчас.

«Её тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надёжной обороны назначенного района», — заявлял генерал-майор.

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По мнению экспертов, речь шла о противоракете 53Т6М ближнего перехвата. На ней установлены новый двигатель и бортовая электроника. Помимо этого, при сборке задействованы современные конструкционные материалы.

Как ранее писал RT, создатели 53Т6М смогли повысить её скоростные характеристики, в связи с чем в первые секунды запуска противоракета может развить скорость до 4 км/с. Ранее также сообщалось, что все стоящие на вооружении ракеты-перехватчики являются гиперзвуковыми (свыше 2 км/с).

По некоторым данным, дальность и высота перехвата модернизированной ракеты увеличены в 1,5 раза. Так, дальность перехвата превышает 100 км, а высота — от 30 до 50 км.

Обновлённая защита

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О том, что в скором времени у Москвы появится новая система противоракетной обороны, RT в конце января информировал начальник отделения боевых алгоритмов и программ полковник ПРО ВКС Ильгар Тагиев.

«Реализуется модернизационный потенциал системы А-135. В ближайшее время на дежурство заступят новые комплексы противоракетной обороны, обладающие более широкими возможностями. Но и сейчас наша система способна парировать удар с любого направления со стороны любого противника», — отмечал он.

Эксперты тогда подчёркивали, что главным достижением в этом плане является возможность создания модернизированной ракеты российскими предприятиями без привлечения сторонней помощи.

«В 53Т6М нет ничего революционного. Однако создание ракеты является большим достижением, так как раньше мы собирали её в кооперации с другими республиками. Сейчас мы можем собрать улучшенный вариант 53Т6 силами собственных предприятий. У ракеты новые корпус, двигатель и оборудование. Изменился и транспортно-заряжающий агрегат», — пояснял основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в комментарии RT.

Защита столицы

Отметим, что сейчас Московскую область закрывает система ПРО А-135 «Амур», которая была создана в рамках Договора по противоракетной обороне 1972 года между СССР и США (Вашингтон не соблюдает соглашение с 2002 года).

Систему «Амур» составляют многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) «Дон-2Н», командно-вычислительный пункт и пусковые установки. Последние, предположительно, размещены в Лыткарине, Сходне, Королёве, Внукове, Софрине, Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде.

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Обновление имеющейся системы ведётся с 2000-х годов. Модернизации подлежат аппаратура (в частности, речь идёт об автоматизированных системах управления), а также характеристики противоракет.

Станция «Дон-2Н» способна обнаруживать цель на высоте 40 тыс. км. По словам начальника отдельного радиотехнического узла полковника Дмитрия Шамина, РЛС действует в автоматическом режиме и даже может работать без операторов. Помимо этого, автономность систем станции позволяет ей работать даже в экстремальной обстановке.

«РЛС обладает высокой помехозащищённостью. Вмешательство хакеров и взлом компьютерной системы полностью исключены, так как программное обеспечение и компонентная база являются продуктами исключительно отечественных предприятий. Программно-вычислительный комплекс функционирует автономно, а связь с другими военными объектами осуществляется по закодированным каналам», — рассказал Шамин в разговоре с RT.

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