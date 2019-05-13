«Для защиты многосторонней системы торговли»: Китай подготовил ответ на повышение тарифов со стороны США

С 1 июня Китай намерен поднять таможенные пошлины на импорт товаров из Соединённых Штатов. Таким образом Пекин ответил на действия Вашингтона, который с 10 мая повысил тарифы на китайские изделия на общую сумму $200 млрд, а также запустил процесс увеличения пошлин практически на весь оставшийся импорт из КНР. Эксперты отмечают, что продолжение торговой войны может привести к значительному замедлению роста ВВП обеих стран и даже к рецессии. Впрочем, аналитики полагают, что рост тарифов заставит оба государства активнее работать над заключением сделки.

Власти КНР объявили об ответных действиях в связи с повышением Соединёнными Штатами пошлин на импортные товары из Китая на общую сумму $200 млрд. С 1 июня Пекин намерен установить повышенные тарифы на импорт товаров из США.

«Девятого мая 2019 года правительство США объявило о том, что, начиная с 10 мая, повышает пошлины с 10% до 25% на китайский импорт объёмом $200 млрд, вышеобозначенные действия США привели к эскалации торгово-экономических трений Китая и США, а также нарушили достигнутый ранее сторонами консенсус решить торговые разногласия путём консультаций», — говорится в сообщении Министерства финансов КНР.

По данным ведомства, такой шаг Вашингтона наносит ущерб обоим государствам и идёт вразрез с ожиданиями международного сообщества. В Пекине выразили надежду на возвращение США «на верный путь».

«С целью защиты многосторонней системы торговли, а также своих законных прав и интересов, Китай должен скорректировать размер пошлин на некоторые импортируемые из США товары», — поясняется в документе.

Как следует из заявления, с 10% до 25% повышается ставка на импорт 2493 вида американских товаров, ещё на 1078 наименования тарифы вырастут с 10% до 20%. При этом пошлины на 974 видов изделий вырастут с 5% до 10%, а ещё 595 товаров решение Пекина не коснётся — размер тарифов останется на уровне 5%.

Напомним, что в пятницу, 10 мая, президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения тарифов на «практически весь оставшийся импорт из Китая», который ранее не облагался 25-процентными таможенными пошлинами.

«По указанию президента Соединённые Штаты повысили с 10% до 25% уровень пошлин на китайский импорт на сумму около $200 млрд. Президент также распорядился начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд», — говорилось в сообщении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

При этом на данный шаг американская сторона пошла после 11-го раунда американо-китайских торговых консультаций, который прошёл в Вашингтоне. Стоит отметить, что обе стороны оценили переговоры в позитивном ключе, назвав их «откровенными и конструктивными».

Позднее глава Белого дома обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и своим «многочисленным друзьям» в этой стране, подчеркнув, что «Китай сильно пострадает», если не заключит сделку, поскольку компаниям придётся переезжать в другие страны.

«У вас была прекрасная сделка, почти завершённая, а вы отказались», — отметил президент США.

Дональд Трамп также предостерёг Пекин от ответных мер. По его словам, «будет только хуже».

«Повышение ставок перед итоговой сделкой»

Предпринятый властями КНР шаг может привести к очень серьёзным последствиям, указал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Эксперт отметил, что действия обоих государств могут негативно сказаться на фондовых рынках.

«Если в течение года торговая война не только не завершится, но и усилится, а также распространится на отношения США и ЕС, то мировая экономика может войти в период быстрого замедления, а при негативном сценарии — и в полосу рецессии. В нашем базовом сценарии пока мы исходим всё же из того, что в текущем году торговое соглашение будет подписано», — заметил аналитик в беседе с RT.

Как считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, ответные действия Пекина ожидались, но это не отменяет возможность заключения сделки между странами в достаточно скором будущем. По его словам, на данный момент США и КНР «повышают ставки» с целью заключения итоговой сделки на более выгодных для себя условиях.

«Считаем, что Штаты готовы на существенное повышение жёсткости своей позиции как для усиления своего веса в переговорах, так и для достижения внутренних целей администрации Белого дома, например, в виде убеждения Федеральной резервной системы в необходимости возвращения к мягкой монетарной политике. Полагаем, что торговое противостояние окажет деструктивное воздействие на экономики обеих стран», — подчеркнул собеседник RT.

Аналогичную точку зрения высказал генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

«В случае, если торговая война между США и Китаем в ближайшее время не начнёт движение в сторону урегулирования — замедление экономик обоих держав останется вопросом времени», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По его словам, замедление экономики сильнее отразится на Китае.

«Когда жители Поднебесной начинают ощущать, что безусловный рост прошлых лет начинает замедляться, они реагируют соответственно: начинают меньше тратить, отказываясь прежде всего от дорогих импортных товаров, в число которых входят автомобили, айфоны. К тому же, в условиях торговой войны с США эти товары прибавили в стоимости из-за ответных пошлин», — отметил Хохрин.

Как полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, взаимные повышения тарифов могут ускорить переговорный процесс между США и КНР. По словам эксперта, торговые обороты между странами настолько огромны, что страны не могут не достичь консенсуса.

«Не факт, что ограничения будут сняты полностью, потому что США абсолютно не устраивает беспошлинный ввоз выигрывающих безоговорочно ценовую конкуренцию китайских товаров. Но интереса торговать с США у компаний из Китая меньше не станет и при пошлинах, потому что огромный американский рынок сбыта заменить просто невозможно, а угроза рецессии в самих США отступает — там трудности скорее не экономического, а финансового плана, и позволить себе китайские товары американские потребители в любом случае смогут», — отметил Пушкарёв.