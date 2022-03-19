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Для защиты Харькова объявляется новая мобилизация
19 марта 2022, 08:15 • 272 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский дал указание Генштабу. Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб Украины согласовал с Офисом президента (ОП) вторую волну мобилизации, под которую попадёт 100 тысяч человек.
Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источник в ОП
Также Генштаб доложил, что Харьков находиться в оперативном окружении.
«Командование оперативной группы «Свобода» просит Генштаб увеличить снабжение, чтобы создать резерв и не допустить ситуации с Мариуполем, в настоящее время у частей ВСУ, Национальной гвардии и батальонов территориальной обороны уже заканчивается топливо и боеприпасы к артиллерии и реактивным системам залпового огня. Удары Российской авиации и артиллерии по складам вывели большую часть из строя. Генштаб в настоящее время поставил задачу привезти помощь осажденным, но, по словам нашего источника, в ближайшей доступности на военных складах необходимых средств нет, их нужно перебрасывать с Киева или Западной Украины. Остается вопрос с логистикой как их доставить в Харьков, что сейчас решают срочно в Генштабе», — говорится в сообщении инсайдера.
После этого Зеленский дал указание Генштабу подготовить еще две волны мобилизации, чтобы ситуация с Мариуполем не повторилась в Харькове.
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