«Для защиты каждой базы ВМФ»: на что способны новейшие минные тральщики России

Военно-морской флот России получил новейший тральщик проекта 12700 «Иван Антонов». Производство этих кораблей развёрнуто на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ). Особенность проекта 12700 (шифр «Александрит») заключается в самом большом в мире монолитном корпусе из стеклопластика. Он позволяет надёжно защитить тральщик от вражеских магнитных мин. В ближайшие годы Минобороны планирует получить десять «Александритов». Как полагают эксперты, корабли проекта 12700 позволят укрепить противоминную оборону российских военно-морских баз.

В выходные в Балтийске прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на базовом тральщике проекта 12700 «Иван Антонов», сообщает Минобороны России. Приказом командующего ВМФ Владимира Королёва этот корабль противоминной обороны (ПМО) был зачислен в состав Военно-морского флота.

«Серийный корабль ПМО «Иван Антонов» отличается по целому ряду характеристик от головного корабля этого проекта «Александр Обухов», на котором в ходе эксплуатации была произведена апробация и проверка ряда узлов и систем», — говорится на сайте Минобороны.

Военное ведомство отмечает, что минно-тральные силы ВМФ будут развиваться за счёт серийного строительства кораблей проекта 12700. В долгосрочных планах Минобороны России — строительство 40 минных тральщиков, причём каждый новый корабль будет совершеннее предыдущего.

Проект 12700, известный под шифром «Александрит», является продуктом научной мысли Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз». Серийное производство корабля развёрнуто на СНСЗ в Санкт-Петербурге.

В общей сложности Минобороны планирует получить около 40 тральщиков в ближнесрочной перспективе. До 2027 года запланировано построить десять кораблей. В настоящее время в составе флота, помимо «Ивана Антонова», находится только один корабль — «Александр Обухов», введённый в строй в декабре 2016 года. В процессе строительства — четыре тральщика проекта 12700 («Георгий Курбатов», «Владимир Емельянов», «Яков Баляев», «Пётр Ильичёв»). В 2019 году будет заложен ещё один корабль — «Анатолий Шлемов».

«Минные тральщики по-прежнему играют огромную роль в обеспечении безопасности военно-морских баз и проводки кораблей через минные заграждения. Как правило, они действуют в ближней морской зоне и в устьях крупных рек. Главная задача тральщиков — обследование морского пространства и подрыв найденных мин», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Стеклянный» корабль

Минобороны называет корабли проекта 12700 тральщиками нового поколения. Главное отличие «Александрита» от предшественников заключается в широком использовании полимерных композитных материалов. В частности, у новейшего российского корабля самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Его длина составляет 61 м, ширина — 10 м.

Корпуса и другие крупногабаритные конструкции тральщика изготавливаются из композитов с применением технологии вакуумной инфузии, считающейся наиболее эффективной на сегодняшний день. Композитные материалы легче металлов и превосходят их по физико-механическим свойствам. Основные их преимущества заключаются в повышенной прочности, живучести и увеличенном сроке эксплуатации.

Разработкой корпуса для корабля проекта 12700 из монолитного стеклопластика занимались специалисты СНСЗ, сотрудники ЦНИИ имени академика Крылова и ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей».

Тральщик «Георгий Курбатов» в процессе строительства

© АО «СНСЗ»

Последние годы СНСЗ наращивает производственные мощности композитных изделий. Так, 20 апреля 2017 года состоялась торжественная церемония открытия второй очереди цеха стеклопластикового судостроения с встроенным четырёхэтажным административно-бытовым корпусом.

Дмитрий Корнев отметил, что широкое использование композитных материалов при строительстве корабля ПМО является необходимой мерой в условиях современного театра военных действий.

По его словам, стеклопластиковый корпус позволяет оберегать «Александрит» от опасности поражения морской миной.

«Со времён Второй мировой войны очень часто используются магнитные мины. Они до сих пор остаются, пожалуй, самыми эффективными, несмотря на существование технологии «размагничивания» корпуса корабля. Она предполагает обработку специальными веществами, но во время плавания корпус всё равно электризуется. Изготовление корпуса из композитов полностью снимает эту проблему», — сказал Корнев.

Как отметил эксперт, появление «Александрита» — это ответ Минобороны на изменение формы противоминной борьбы из-за появления многоканальных взрывателей комбинированного типа. В связи с этим, как полагает Корнев, исчезла острая необходимость в сплошном способе траления, который применялся ранее.

Незаменимые помощники

Тральщик проекта 12700 представляет собой достаточно небольшое судно водоизмещением 890 т. Дальность плавания «Александрита» составляет 1,5 тыс. морских миль (2,7 тыс. км), полная скорость хода — 16,5 узла (30 км/ч), автономность — десять суток, экипаж — до 44 человек.

На корабле размещены зондирующая аппаратура, радиолокационное и радиоэлектронное оборудование, различные виды тралов, минно-торпедное вооружение, зенитный комплекс ближнего действия 9К38 «Игла», 30-миллиметровая шестиствольная автоматическая пушка АК-306 и 14,5-миллиметровая морская тумбовая пулемётная установка (на базе пулемёта Владимирова).

Корабль противоминной обороны «Александр Обухов»

РИА Новости

© Алексей Даничев

Кроме того, на вооружении «Александрита» находятся многофункциональные безэкипажные катера. До введения санкций Россия закупала французские беспилотники ЕСА Inspector Mk 2. В 2016 году для проекта 12700 начались испытания российского аналога под названием «Искатель». Впервые этот катер был представлен летом 2017 года на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

«Искатель» не уступает по тактико-техническим характеристикам Inspector Mk 2. Водоизмещение российского аппарата составляет 5,4 т, длина — 8,4 м, ширина — 3 м, высота — 3,4 м, скорость полного хода — 25 узлов (46 км/ч), автономность — семь суток, масса полезной нагрузки — 500—600 кг.

«Безэкипажные катера — незаменимые помощники современного тральщика. Они позволяют расширить площадь обследуемой акватории. Также их можно отправить выполнять задачу в наиболее опасные участки и таким образом минимизировать риск для экипажа тральщика», — пояснил Корнев.

Собеседник RT уверен, что появление «Александрита» повысит возможности минно-тральных сил ВМФ. В первую очередь, как считает Корнев, новейшие корабли ПМО имеет смысл задействовать для обеспечения безопасности военно-морских баз.

«На защиту каждой базы ВМФ необходимо выделить один — два «Александрита». Я думаю, что это будет первоочередной задачей Минобороны. Таким образом, России понадобится около десятка этих кораблей. Именно столько должно поступить в состав флота до 2027 года. Затем можно строить их и для обороны наиболее важных пунктов базирования ВМФ», — резюмировал Корнев.