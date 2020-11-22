Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Главная / Политика

Для защиты интересов русских: В России появилась новая общественная сила

22 ноября 2020, 21:25  •  62 • Политика
В Москве состоялся съезд Общества "Двуглавый Орёл", возглавляемого учредителем телеканала Царьград Константином Малофеевым. В воскресенье, 22 ноября, участники съезда приняли решение о создании на основе "Двуглавого Орла" нового общественного объединения - Общества "Царьград".
В мероприятии приняли участие делегаты от региональных отделений Общества, представители Союза Добровольцев Донбасса, Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, Союза православных женщин и других патриотических и православных объединений.
Константин Малофеев, обращаясь к участникам съезда, подчеркнул: принятое сегодня решение лишь закрепило то, что уже существует по факту.
Число единомышленников идеологии "Царьграда" по всей стране составляет около миллиона человек. Это те, кто начинает и заканчивает свой день с "Царьградом". Месячная аудитория составляет почти 30 миллионов человек. Мы - крупнейший независимый консервативный медиаресурс в стране, - подчеркнул учредитель "Первого русского". - За последние месяцы, особенно в карантин, мы получили тысячи обращений о необходимости объединения наших сторонников под эгидой единой мощной организации. И сегодня такое объединение создано.
Уже сейчас "Царьград" является самой крупной русской организацией страны, подчеркнул Малофеев. Помимо миллионов единомышленников, к "Царьграду" присоединились массовые организации - Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья, Союз Добровольцев Донбасса, а также Союз православных женщин. Всего - 78 тысяч, добавил Константин Малофеев.
"Всех этих людей объединяет любовь к своему Отечеству и неравнодушие к его судьбе", - заявил учредитель "Первого русского".
Фото: Царьград.
Участники съезда сформировали органы управления "Царьграда". Председателем Общества избран Константин Малофеев. Членами Высшего совета стали известные политики, учёные, представители духовенства. В том числе депутат Госдумы, первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений Николай Земцов, сенатор РФ от Белгородской области Евгений Савченко, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации, заслуженный юрист РФ Юрий Скуратов, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, философ и общественный деятель Александр Дугин, глава Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и многие другие.
Членами Экспертного совета "Царьграда" стали известные журналисты, политологи, преподаватели ведущих вузов страны: президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, политолог Богдан Безпалько, заслуженный профессор МГУ социолог Анатолий Антонов, журналист Эдвард Чесноков, главный редактор EADaily Алексей Демин, блогер и журналист Аббас Джума, доктор медицинских наук Олег Аполихин и многие другие.
Среди главных задач "Царьграда" участники движения утвердили "представление интересов русского народа, борьбу с русофобией, объединение под эгидой "Царьграда" всех здоровых сил русского общества, претворение в жизнь "русских поправок" в Конституцию 1 июля 2020 года, народосбережение, защиту традиционной семьи, отцовства, материнства и детства, участие в формировании государственной культурной и образовательной политики, а также защиту традиционных ценностей русского народа".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма
22 ноября 2020, 16:50
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянского предателя России
22 ноября 2020, 11:20
Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
22 ноября 2020, 00:20
"Абсолютная пошлость": Соловьёв "отнял" у главы "Альянса врачей" Васильевой звание "Женщина года"
22 ноября 2020, 00:20
"Крым - это часть Украины": В позицию нового президента Молдавии Санду закралось противоречие
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду К...
22 ноября 2020, 08:35
Украинских потребителей электричества "развели" на десятки миллиардов
22 ноября 2020, 16:50
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянског...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опровержения на сайте Кремля
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
21 ноября 2020, 18:50
Спецгруппа "Медведи" прибыла в Донбасс убивать русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.