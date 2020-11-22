Для защиты интересов русских: В России появилась новая общественная сила

В мероприятии приняли участие делегаты от региональных отделений Общества, представители Союза Добровольцев Донбасса, Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, Союза православных женщин и других патриотических и православных объединений.

Константин Малофеев, обращаясь к участникам съезда, подчеркнул: принятое сегодня решение лишь закрепило то, что уже существует по факту.

Число единомышленников идеологии "Царьграда" по всей стране составляет около миллиона человек. Это те, кто начинает и заканчивает свой день с "Царьградом". Месячная аудитория составляет почти 30 миллионов человек. Мы - крупнейший независимый консервативный медиаресурс в стране, - подчеркнул учредитель "Первого русского". - За последние месяцы, особенно в карантин, мы получили тысячи обращений о необходимости объединения наших сторонников под эгидой единой мощной организации. И сегодня такое объединение создано.

Уже сейчас "Царьград" является самой крупной русской организацией страны, подчеркнул Малофеев. Помимо миллионов единомышленников, к "Царьграду" присоединились массовые организации - Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья, Союз Добровольцев Донбасса, а также Союз православных женщин. Всего - 78 тысяч, добавил Константин Малофеев.

"Всех этих людей объединяет любовь к своему Отечеству и неравнодушие к его судьбе", - заявил учредитель "Первого русского".

Фото: Царьград.

Участники съезда сформировали органы управления "Царьграда". Председателем Общества избран Константин Малофеев. Членами Высшего совета стали известные политики, учёные, представители духовенства. В том числе депутат Госдумы, первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений Николай Земцов, сенатор РФ от Белгородской области Евгений Савченко, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации, заслуженный юрист РФ Юрий Скуратов, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, философ и общественный деятель Александр Дугин, глава Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и многие другие.

Членами Экспертного совета "Царьграда" стали известные журналисты, политологи, преподаватели ведущих вузов страны: президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, политолог Богдан Безпалько, заслуженный профессор МГУ социолог Анатолий Антонов, журналист Эдвард Чесноков, главный редактор EADaily Алексей Демин, блогер и журналист Аббас Джума, доктор медицинских наук Олег Аполихин и многие другие.

Среди главных задач "Царьграда" участники движения утвердили "представление интересов русского народа, борьбу с русофобией, объединение под эгидой "Царьграда" всех здоровых сил русского общества, претворение в жизнь "русских поправок" в Конституцию 1 июля 2020 года, народосбережение, защиту традиционной семьи, отцовства, материнства и детства, участие в формировании государственной культурной и образовательной политики, а также защиту традиционных ценностей русского народа".