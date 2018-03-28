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Для ВС США готовится синджарский капкан. Решится ли Турция на выгодную трём сторонам акцию?

28 марта 2018, 10:39  •  175 • Аналитика


Сыграв на традиционной для Отрядов народной самообороны YPG недоговороспособности, а также молчаливом согласии командования Сирийской арабской армии, зависящего от российско-турецких договорённостей, подразделения регулярной турецкой армии с оппозиционно-террористическими группировками «Free Syrian Army» и «ан-Нусра» (запрещены в России) смогли хитростью, а также технологическим и численным превосходством провести интервенцию в курдском кантоне Африн. Успешная военная акция позволила Анкаре соединить силы «Илибского гадюшника» с ребелами в районе Азаза, создав тем самым мощный северный штурмовой костяк, способный уже сегодня начинать операцию по блокированию и дальнейшей оккупации города Алеппо. Именно по этой причине к прифронтовому наблюдательному пункту ВС Турции близ городка Анадан (в 10 км северо-западнее горда Алеппо) был заранее переброшен военный конвой, в составе которого присутствуют мостоукладчики (штурмовые мосты); очевидно, для форсирования речушки Куэйке.


Фортификационные работы, проводимые инженерными подразделениям Сухопутных войск Турции на алеппском участке фронта, а также наращивание возможностей наступательного бронетанкового «кулака» близ Анадана и Хадера не остались незамеченными оборонными структурами Сирийской Арабской Армии. В качестве предупреждения о недопустимости дальнейшего продвижения СВ Турции в направлении города Алеппо, 19 марта 2018 года, по участку наблюдательного / опорного пункта в районе Анадана был нанесён удар из 122-мм реактивной системы залпового огня 9К51 «Град», развёрнутой в окрестностях города Хандарат. Данная контрмера привела к ощутимому результату: регулярная работа турецких 155-мм самоходных артиллерийских установок «Фиртина» по городам Нубль и Захра прекратилась, что обеспечило свободную переброску в южную часть кантона Африн оставшихся подразделений проправительственных сирийских «Сил национальной обороны» («National Defense Forces»), курдских отрядов YPG, а также подразделений регулярной сирийской армии, в распоряжении которых находилась тяжёлая бронетехника.


Даная смешанная группировка закрепилась в городе Телль-Рифат, а также в небольших населённых пунктах Шатал эз-Зияра и Дайр эль-Джамал для оттеснения протурецких формирований ССА и турецкой армии на дистанцию 4 — 7 км от контролируемой правительственными силами территории провинции Халеб. Очень важным моментом в формировании данного оборонительного «заслона» города Алеппо является то, что его основное назначение сохраняется даже в случае оккупации города Телль-Рифат протурецкими ребелами и СВ Турции. Благодаря жёстким мерам со стороны Дамаска, дальнейших попыток Анкары выбить точку опоры из-под ног у сирийской армии в районе города Алеппо в обозримом будущем (около полугода) не предвидится.

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ ДЛЯ МОСКВЫ И ДАМАСКА ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВС ТУРЦИИ НА ИРАКСКИЙ СИНДЖАР. СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ О БОНУСАХ ОТ ДЕЙСТВИЙ ЭРДОГАНА?

Мы же сегодня попытаемся более детально рассмотреть сценарий объявленной Эрдоганом наступательной операции на иракский город Синджар, расположенный в провинции Найнава, большая часть которой фактически находится под контролем ВС Ирака. Заинтересованность в оккупации города Синджар Сухопутными войсками Турции стала всё более часто проскальзывать в заявлениях турецкого президента совсем не случайно. Ведь по хронологии событий эта заинтересованность чётко совпадает утратой возможности оккупации курдского района Манбиджа, которая являлась одним из основных пунктов в военной операции «Щит Евфрата». Ещё в конце февраля — начале марта 2018 года (спустя месяц после начала «Оливковой ветви») было известно, что ВС Турции, а также курируемые ими «зелёные боевики» не отважатся на наступательный рывок против Манбиджа, так как в штабе западной коалиции уже давно был готов достойный ответ — переброска центральный город смешанных военизированных патрулей, состоящих из американских военнослужащих и прошедших боевую подготовку в Хасеке отрядов «Сирийских демократических сил».
Ждём повторения кемеровской трагедии?


Точку в этом вопросе поставили подразделения Сил специальных операций США («зелёные береты»), неожиданно прибывшие в курдскую деревню Курт Виран для доразведки транспортных развязок и опорных пунктов протурецких ребелов-боевиков в районе «эль-бабского плацдарма». Это вам не сирийские ополченцы из NDF, вооружённые РПГ и 12,7-мм пулемётами, которые без поддержки с воздуха и средств сетецентрической увязки должны были вынуждены плечом к плечу с афринскими отрядами YPG/YPJ противостоять турецким захватчикам. За этими ребятами стоит звено воздушных артиллерийских батарей непосредственной поддержки войск AC-130 «Spectre» и эскадрилья «Страйк Иглов», пилоты которых готовы в самую критическую минуту разорвать протурецкие силы в клочья. Здесь-то Эрдоган и пошёл на попятную, быстро найдя отличную альтернативу в виде иракского Синджара.

Как вы уже поняли, главным аргументом в пользу подготовки наземной операции турецкой армии на северо-западе Ирака стало присутствие в Синджаре, его окрестностях, а также на большей части территории провинции Найнава отрядов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), позиционируемых Анкарой в качестве самой страшной террористической угрозы для Турецкой Республики. Опасения Реджепа Эрдогана относительно становления Иракского Курдистана и наращивания военной мощи отрядами «Рабочей партии Курдистана» имеют под собой вполне обоснованную историческую подоплёку. Дело в том, что ещё середине 80-х гг. XX века деятельность РПК в Турции была запрещена на законодательном уровне в связи с участием в военном перевороте 80-го года. Дальнейшие репрессии со стороны турецких силовых структур против всего курдского населения, а также подключение к данному процессу «Серых волков» (современное их «крыло» замечено в составе украинских войсковых формирований в Херсонской области, на границе с Республикой Крым) пробудило в покинувших юго-восточные илы Турции курдах настоящий постулат ненависти в отношении турецкого руководства, который по вполне понятным причинам стал фундаментом для образования Армии освобождения народов Курдистана, которая к 2000-му году была переформатирована в Народные силы самообороны, для которых Анкара превратилась в главного противника в переднеазиатском регионе.
Что русскому ближе: тоталитаризм или демократия?


Одним из наиболее спорных вопросов, который успешно используется Эрдоганом и его окружением в аргументировании силовых действий против любых курдских течений (без выяснения принадлежности), является достаточно агрессивная милитаристская идеология РПК, согласно которой террор (в некоторых случаях) классифицируется как «активная самооборона», в связи с чем уже ко второму десятилетию XXI века главный курдский политический оплот оказался практически в полной изоляции, законодательно ратифицированной Еврпарламентом, правительствами отдельных европейских государств и США. Тем не менее, и США и страны ЕС, всяческими методами и ухищрениями «обходя» свои собственные законопроекты, продолжают оказывать поддержку и РПК, и «Сирийским демократическим силам» в Сирии (на восточном берегу Евфрата), полностью приветствуя пополнение рядов SDF «профильтрованными» джихадистами ИГИЛ, из которых сегодня в провинции Хасеке формируется весьма боеспособное «крыло» «Армии севера Сирии» для грядущего противостояния с Сирийской Арабской Армией на западном берегу Евфрата.

Отталкиваясь от вышеописанного, а также от информации о подготовке сил коалиции и SDF к штурму «Хушамского кармана» с дальнейшим вступлением в «игру» армейских подразделений США и Великобритании в Ат-Танфе, можно сделать серьёзный вывод. Объявленная Эрдоганом 26 марта, и уже вступившая в первую фазу военная операция по наступлению на иракский город Синджар впервые за всё время принесёт массу оператино-стратегических бонусов не столько самой Анкаре, сколько Москве и Дамаску. Если турецкая армия окончательно решится на проведение наземной фазы операции в провинции Найнава, то для занятия Синджара механизированным подразделениям турецкой армии необходимо будет преодолеть 160 км по автомагистрали Ибрагим Халил — Синджар. В случае отсутствия сопротивления со стороны военизированных отрядов «Рабочей партии Курдистана», а также сухопутных войск Ирака такой марш-бросок может занять около 3,5—4 часов. Захват Синджара решит важнейшую стратегическую проблему России, Сирии и Турции — остановит переброску на восточный берег Евфрата (в города Эс-Сувар, Хасеке и Эль-Камышлы) большого количества лёгкой и тяжёлой бронетехники ВС США, а также не позволит доставлять «Сирийским демократическим силам» (SDF) многокилометровые конвои с военными грузами в виде противотанкового и стрелкового оружия
США и марионетки высылают российских дипломатов


По сути, наращивание наступательного потенциала формируемой американскими инструкторами «Новой сирийской армии» будет сведено до минимума, что позволит сирийской армии и российскому военному контингенту на западном берегу Евфрата обеспечить с силами западной коалиции и действующими под их эгидой SDF относительный паритет. Может возникнуть вопрос: как будет приостановлен трафик крупных военных грузов и бронетехники ВС США в Рожаву с оккупацией Синджара?. Ответ ищем на карте. Через этот город проходит нижняя ветвь автомагистрали от побережья Персидского залива к сирийскому городу Эш-Шаддад. Верхняя ветвь «Мосул — Эль-Камышлы» проходит через участок провинции Найнава, который также должен оказаться под контролем Анкары. Оккупация Синджара силами регулярной турецкой армии заблокирует эту важную для Пентагона «артерию», добро на эксплуатацию которой дал в своё время Багдад.

Но вопрос остаётся далёким от разрешения в нашу пользу, ведь премьер-министр и главком ВС Ирака Хайдер аль-Абади оказался не из робкого десятка и ещё вчера отдал приказ о переброске к иракско-турецкой границе мощнейшего оборонительного «костяка» иракской армии на фоне угрозы наступления СВ Турции. Технологического и численного потенциала для оттеснения турецкой армии от границ у Багдада предостаточно (от «Панцирей-С1» для перехвата высокоточного ракетного оружия турецких ВВС до штатовских «Абрамсов» M1A1, способных легко противостоять медленным и слабозащищённым турецким «Сабрам» и «Леопардам-2A4»). Решится ли Турция на столь привлекательную военную акцию, покажут ближайшие несколько суток.

Источники информации:
https://riafan.ru/1040250-erdogan-v-sindzhare-nakhodyatsya-terroristy-rpk-turciya-budet-s-nimi-borotsya
https://eadaily.com/ru/news/2018/03/27/irak-styagivaet-voyska-k-granice-s-turciey
https://syria.liveuamap.com/
Автор: Евгений Даманцев

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