Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"

Для возобновления военных действий в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит одной фразы. Замдиректора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева успокоила. "Возврата к интенсивным боям в ближайшее время не будет", - произнесла она.

Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков считает, что необходимо разработать план "оккупированных" территорий Донбасса, причём использовать для этого "все современные формы вооружения". По его мнению, дипломаты должны заниматься своей работой, а армия – своей.

В блоге на портале "Украинская правда" Аваков написал, что в его стране должны быть приняты законы, позволяющие осуществить "деоккупацию и реинтеграцию" Крыма, территорий Луганской и Донецкой областей. Причём следует отвести свою роль и каждому госинтитуту, и каждому жителю Украины.

По мнению Натальи Макеевой, позиция Авакова в очередной раз демонстрирует намерение официального Киева избежать выполнения минских договорённостей. Более того, слова экс-министра в сочетании с похищением наблюдателя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня свидетельствуют о том, что Украина хочет выйти из этих соглашений.

Следовательно, для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Он должен произнести слова отказа от "Минска". С этого начнётся активная фаза боевых действий, интенсивность боёв в которых будет сравнима с 2014-2015 годами.

Политолог в эфире радио Sputnik поделилась мнением, что Киев на это не пойдёт. Хотя бы потому, что Россия обещала не оставлять подобные заявления без внимания. Позицию, подобную той, что придерживается Арсен Аваков, Украина будет озвучивать неоднократно.

"Украина будет бесконечно <…> осуществлять дикие выходки вроде обстрелов мирных жителей, похищения наблюдателей, раз за разом будет демонстративно пробивать дно. Но возврата к интенсивным боям в ближайшее время, на мой взгляд, не будет", - считает Макеева.

Ранее президент Украины вернулся на передовую Донбасса. Пока соцсети замерли в ожидании новых мемов, пользователи припомнили Владимиру Зеленскому обещание об отставке.