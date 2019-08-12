«Для видимости в любую погоду»: на железнодорожной части Крымского моста протестировали систему освещения

Специалисты проверили систему освещения на участке железнодорожного перехода Крымского моста. Для испытаний был выбран километровый отрезок, на котором расположены около 150 фонарей. Всего вдоль путей установят 2,5 тыс. фонарей, которые будут автоматически включаться в тёмное время суток и отключаться по утрам. До завершения строительства железнодорожной части моста, намеченного на конец года, ещё предстоит провести комплекс работ по устройству верхнего строения путей и установке специальных сооружений.

Специалисты испытали систему освещения железнодорожного перехода на мосту через Керченский пролив. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Для проверки был выбран километровый участок ближе к берегу Тамани, на котором на три часа включили почти 150 светильников.

«Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов», — сказал ведущий инженер технадзора компании «СГМ-Мост» Олег Севера.

Отмечается, что осветительная система состоит из почти 2,5 тыс. светильников, расположенных на стойках с шагом от 13 до 16 м. В сумме это даёт около 60 тыс. светодиодов, которые обладают энергосберегающими свойствами.

Система автоматизирована: она будет сама включаться в тёмное время суток (когда интенсивность солнечного света упадёт до 20 люксов) и отключаться по утрам. Впрочем, предусмотрена и возможность более точной, дистанционной настройки — из Центра управления производством Крымского моста.

В инфоцентре сообщили, что на данный момент установлены около 60% стоек с фонарями, которые монтируются по обеим сторонам путей. Отдельно подчёркивается, что характеристики светильников подбирались исходя из климатических реалий.

«Световые приборы подобраны с учётом климатических особенностей региона: в Керченском проливе часто бывают штормы и туманы. Светильники — влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса. Поток света — направленный, для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету», — говорится на сайте инфоцентра.

Также продолжается монтаж архитектурной подсветки на главном — фарватерном — участке моста. После запуска железной дороги она будет оформлена в цветах российского флага. 18 июля в инфоцентре «Крымский мост» сообщали, что красные и синие диоды на железнодорожной и автомобильных арках уже установлены. Общая длина подсветки в виде триколора составит более километра.

На страницу галереи

«Акцент сместился на Крымский мост»

Отмечается, что до завершения строительства железнодорожной части Крымского моста ещё предстоит выполнить большой комплекс работ. В частности, необходимо закончить устройство верхнего строения путей, установить шумозащитные экраны и очистные сооружения.

«Далее начнётся обустройство путей железнодорожной автоматикой — это устройства сигнализации, централизации и блокировки. Продолжается строительство зданий для службы эксплуатации», — сообщили в инфоцентре.

Стоит напомнить, что все рельсы на Крымском мосту были уложены 18 июля. Запуск первых пассажирских и грузовых поездов намечен на конец 2019 года. Автомобильная же часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года.

С начала его работы по мосту проехали около 6 млн автомобилей. Только в 2019 году, по словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, по мосту проехали свыше 2,5 млн авто.

«Акцент по грузо- и пассажиропотоку практически сместился на Крымский мост на 60%. Это, в том числе, касается и курортной сферы», — сказал он в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Аксёнова, ввод в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив благотворно сказался на туристической сфере региона. Так, благодаря ему заполняемость мест размещения составляет до 80—90%, подчеркнул глава республики.

Согласно данным регионального Минтуризма на начало августа, общее число отдыхающих на полуострове с начала года превысило 4 млн человек, что на 11% выше показателей за аналогичный период 2018 года. При этом по Крымскому мосту въехали 58% от общего объёма туристического потока, сообщили в министерстве.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

По мнению зампредседателя правительства Ольги Голодец, этот показатель говорит о важности развития транспортной инфраструктуры.

«Из общего числа прибывших за первое полугодие 58% въехали в республику по Крымскому мосту. Это замечательно, и это ещё раз подчёркивает важность развития инфраструктуры, прежде всего магистральной, которая обеспечивает доступность курортов Крыма», — сказала она в ходе совещания по вопросам развития спорта, культуры и туризма полуострова.

Так, в 2018 году турпоток в Крым поставил рекорд за весь постсоветский период — полуостров посетили 6,8 млн человек. Однако, по словам главы республики Сергея Аксёнова, рост турпотока в 2019-м ожидается до 7,1 млн человек. А председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее не исключал, что эта цифра может достичь и 7,5 млн туристов.