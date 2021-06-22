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Для успеха развивающихся стран требуется больше чем удача

22 июня 2021, 11:50  •  16 • Аналитика
Во времена холодной войны «третий мир» был полем битвы сверхдержав, поскольку США и Советский Союз боролись за влияние. Сегодня развивающиеся регионы снова стали ареной соперничества, на этот раз между США и Китаем. По мере того как эпоха президента Дональда Трампа уходит в прошлое, некоторым в Вашингтоне может показаться, что угроза со стороны Китая, который может отдалить США от других развитых демократий в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, теперь не актуальна.
Однако борьба за «третий мир» только начинается, и Пекин обладает значительными преимуществами, а также огромными амбициями. Уже в 2019 году и даже в начале 2020 года сочетание китайских экономических рычагов и саморазрушительного поведения США при Дональде Трампе угрожало вбить глубокий клин в западный мир. Казалось возможным, что значительная часть Европы выберет нейтралитет между Америкой и Китаем или даже станет технологически зависимой от Пекина. Эта опасность не исчезла, но стала менее острой.
Усиливая внутренние репрессии, оказывая давление на демократический Тайвань и принуждая страны, которые критиковали Коммунистическую партию Китая или сопротивлялись ей, Пекин вызвал волну ответных действий. Рейтинг благоприятствования Китая в Европе и Восточной Азии резко упал, а Европейский союз назвал его «системным соперником». Все больше и больше развитых демократий предпочитают - прямо или косвенно - избегать использования китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в своей важной цифровой инфраструктуре.
Провиденциальная ирония эпохи Трампа заключается в том, что президентство, часто характеризуемое попытками фрагментации демократического мира, заканчивается постепенным созданием демократической коалиции для сопротивления китайскому влиянию.
К сожалению, в развивающихся регионах, а именно в Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, ситуация иная. Во время холодной войны «третий мир» был стратегической уязвимостью для США, потому что сочетание идеологического радикализма, постколониального брожения и экономической отсталости сделало эти регионы восприимчивыми к коммунистическому влиянию.
Условия сильно изменились, и термин «третий мир» вышел из моды. «Развивающиеся страны» или «развивающиеся рынки» часто являются предпочтительной номенклатурой, хотя эти ярлыки скрывают огромные различия в текущем статусе и будущих перспективах. Но страны этих регионов по-прежнему представляют собой сложный стратегический ландшафт для Вашингтона.
В целом эти страны менее развиты, чем союзники США по договору в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что делает предложение китайских займов в недорогую цифровую инфраструктуру более привлекательным. Демократическое управление менее устойчиво, а политическая коррупция более распространена в странах бывшего третьего мира, чем на Западе, что создает точки входа для китайского влияния.
Благодаря своему историческому опыту колониализма и иностранной интервенции (иногда со стороны Вашингтона) развивающиеся страны склонны поддерживать позицию невмешательства во внутренние дела других государств и закрывать глаза на авторитарные злоупотребления Коммунистической партии Китая. Таким образом стремление к влиянию на глобальном юге лежит в основе геополитической стратегии Пекина.
Поскольку стран третьего мира много, их поддержка имеет решающее значение в усилиях Пекина по контролю или сотрудничеству с международными организациями, от Совета по правам человека Организации Объединенных Наций до Международного союза электросвязи. Эти институты могут не оказаться стратегической наградой, но они играют решающую роль в установлении норм и стандартов всей глобальной системы.
Точно так же инициатива «Один пояс, один путь» направлена на создание экономических, дипломатических, технологических и, в конечном итоге, военных связей, соединяющих Китай с большей частью развивающегося мира. С точки зрения Пекина создание сферы влияния на глобальном юге - это путь к достижению геополитического паритета с США.
Официальные лица США осознают эту опасность. В годы правления Дональда Трампа высокопоставленные чиновники, включая государственного секретаря Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Джона Болтона, публично описывали опасности неоимпериализма с китайской спецификой. Создание американской Международной финансовой корпорации по развитию представляет собой первоначальный ответ на глобальное экономическое наступление Китая. Другие ведущие демократии, такие как Австралия и Япония, углубили свои отношения со странами южной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии.
Тем не менее китайские кредиты и инфраструктурные проекты охватывают весь мир, а цифровой «шелковый путь» вовлекает все новые страны в технологические объятия Пекина. Дипломатическое влияние Китая все еще расширяется, а не сокращается.
В обозримом будущем вызов Китая третьему миру станет стратегической реальностью, требующей согласованного и творческого ответа.
Усиление координации США с Японией, Австралией и ЕС позволило бы ведущим демократиям более стратегически использовать свои объединенные ресурсы для роста инфраструктуры «третьего мира». Например, технологическая коалиция, направленная на облегчение внедрения некитайских телекоммуникационных технологий, снизит привлекательность сделок с Huawei и ее сетью 5G.
Между тем Covid-19 дает возможность представить щедрую программу распределения вакцин в развивающихся регионах, что было бы моральным благом, а также способом нейтрализовать дипломатию вакцин, которую Пекин уже практикует.
Со временем Вашингтон и его союзники должны сделать упор на демократические реформы в развивающемся мире, потому что прогресс в этой области затруднит Китаю заключать сделки с автократическими или клептократическими лидерами. И хотя содействие позитивному взаимодействию является лучшей гарантией влияния США, Вашингтон и его друзья должны также акцентировать внимание на эксплуататорских аспектах поведения Пекина, от добычи ресурсов до продвижения нелиберальных руководителей.
США президент Си Цзиньпин в основном благодарит за то, что основные демократии мира стали более согласованными в своих взглядах на китайский вызов. Однако география соперничества великих держав меняется, и для успеха в развивающемся мире потребуется больше, чем удача.

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