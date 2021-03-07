Для улучшения жилищных условий: правительство упростило порядок использования средств маткапитала

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Теперь россияне, которые направляют маткапитал на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома, не должны будут предоставлять сведения из акта выполненных строительных работ в Пенсионный фонд. Для использования средств будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности.

Правительство упростило правила использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Как пояснили в правительстве, изменения затронут случаи, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.

По новым правилам, гражданам для этого больше не нужно будет предоставлять сведения из акта выполненных строительных работ в Пенсионный фонд. Теперь россиянам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности.

«С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке — после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг», — напомнили в кабмине.

В пресс-службе также обратили внимание, что с 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей — на второго.

Эти средства молодые родители могут использовать для покупки или строительства жилья, оплаты обучения, формирования накопительной части пенсии матери или приобретения товаров и услуг для детей-инвалидов.

«Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года», — добавили в правительстве.

17 февраля президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы пообещал рассмотреть идею предоставление семьям возможности тратить материнский капитал на ремонт жилья. С соответствующим предложением к главе государства обратился лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Как рассказал депутат, от россиян поступает много писем о том, что семьи хотели бы потратить выделенные средства на ремонт жилья, а также на газификацию и подведение водопровода. Президент в ответ пообещал подумать над предложением.

«К сожалению, очень много у нас мошенничества на этот счёт при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Подумаем и над этим», — сказал Путин.

Также в середине февраля в Госдуме предложили выплачивать маткапитал на третьего ребёнка в регионах с низкой рождаемостью. Выплаты также было предложено начислять семьям с четвёртым ребёнком и последующими детьми в том случае, если они ранее не пользовались правом на дополнительные меры господдержки.

Напомним, в январе 2020 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что России необходимо не только выбраться из демографической ловушки, но и «к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны».

В начале марта 2020 года президент подписал закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2026 года. В документе также указано, что маткапитал будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. Помимо этого, выплаты могут получать мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, в сентябре 2020 года во время выступления перед членами Совета Федерации Путин объявил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

За последний год российские власти предприняли ряд мер для поддержки семей с детьми, в том числе на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, прошлой весной президент предложил увеличить размер пособия по уходу за ребёнком в два раза (до 6751 рубля). Позднее Госдума приняла соответствующий закон.

Также Владимир Путин напомнил, что с 1 июня 2020 года семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, могут оформить выплату на детей от трёх до семи лет.

2 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей указанной возрастной категории. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Также в сентябре правительство России приняло решение выплатить к пособию по безработице по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.