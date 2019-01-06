«Для укрепления отношений с союзниками по НАТО»: десантный корабль ВМС США направился в Чёрное море

Десантный корабль ВМС США Fort McHenry с частью 22-го морского экспедиционного отряда направился в Чёрное море для «обеспечения безопасности» и «укрепления прочных отношений с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе». Об этом заявили в командовании 6-го флота. Это первый подобный визит военно-морских сил Соединённых Штатов в черноморскую акваторию после инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили границу России. При этом в 2018 году манёвры американского флота в регионе осуществлялись неоднократно. Ранее в Москве отмечали, что рассматривают учения с участием кораблей ВМС США в Чёрном море как попытку спровоцировать напряжённость в регионе.

Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry вместе с частью 22-го морского экспедиционного отряда направился в Чёрное море. Об этом сообщается в Facebook 6-го флота США, к которому приписан USS Fort McHenry.

«Проход USS Fort McHenry подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность на Чёрном море и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — сказала командующая 6-м флотом вице-адмирал Лиза М. Франчетти.

Она подчеркнула, что «рутинные операции в Чёрном море также демонстрируют гибкость и возможности военно-морских сил 6-го флота США».

О том, что корабль вошёл в Чёрное море, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники. Эти данные подтверждаются информацией портала Marine Traffic.

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USS Fort McHenry относится к десантным кораблям класса Whidbey. Он был принят на вооружение в июне 1987 года. Корабль предназначен для перевозки транспорта морской пехоты США. На его верхней палубе может быть размещён вертолёт или самолёт с возможностью вертикального взлёта V-22 Ospreys. Модернизация кораблей этого типа проходила с 2009-го по 2014 год.

Всего на его борту может находиться до 36 гусеничных десантных машин-амфибий морской пехоты США AAV7 и до 504 морских пехотинцев. Вооружение самого корабля включает две 25-мм пушки Mk 38, пулемёты калибра 6х50 M2HB, два зенитных комплекса Phalanx CIWS и два зенитно-ракетных комплекса RIM-116.

22-й морской экспедиционный отряд, часть которого размещена на борту USS Fort McHenry, включает в себя примерно 2,2 тыс. человек. Бойцы этого подразделения принимали участие в боевых действиях в Югославии в 1990-х годах. Позже, в 2000-х, они были развёрнуты в ходе контртеррористических операций Афганистане и Пакистане. В 2005 и 2006 годах они сражались в Ираке. А в 2011-м и 2012-м принимали активное участие в операции Odyssey Down по интервенции США в Ливию.

При этом в 2018 году американские военные корабли неоднократно заходили в акваторию Чёрного моря. Так, в регионе в разное время присутствовали эсминцы Ross, Carney и Porter, штабной корабль, флагман 6-го флота США Mount Whitney и десантный корабль Oak Hill.

В России присутствие американских кораблей в акватории Чёрного моря считают намеренным созданием напряжённости.

«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряжённость, причём не только на юго-востоке Украины, но и на Чёрном море в целом», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заход USS Mount Whitney и эсминца USS Porter в Чёрное море для проведения международных военно-морских учений.

Морская пехота США во время высадки

globallookpress.com

© U.S. Department of Defense

«Безумная инициатива»

О намерении Вашингтона отправить военный корабль в Чёрное море CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил 6 декабря. По данным канала, командование США направило запрос в Госдеп, чтобы там уведомили Турцию о будущем проходе корабля.

17 декабря 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону следует изучить возможность наращивания военно-морского присутствия в Чёрном море.

«Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Чёрном море на двусторонней основе или же при содействии Евросоюза», — сказал он.

Причиной для таких мер Волкер назвал инцидент в Керченском проливе и допустил введение антироссийских санкций.

«Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнёрам, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в конфликте на Украине», — сказал он.

В России неоднократно отмечали, что Москва выступает за урегулирование ситуации в регионе, ответственность за обострение которой лежит на Киеве. Так, об этом заявила Мария Захарова, комментируя слова секретаря Совета безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о намерении осуществить ещё один проход военных кораблей через Керченский пролив.

«Рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», — сказала она.

Напомним, 25 ноября военный буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины попытались пересечь Керченский пролив, не отвечая на запросы погранслужбы ФСБ РФ и нарушая существующие правила прохода в Азовское море.

В итоге украинские корабли были задержаны российскими пограничниками, а 24 украинских моряка арестованы на два месяца. Из документов, найденных сотрудниками ФСБ на борту катера «Никополь», стало известно, что экипажам был дан приказ намеренно пройти Керченский пролив, не отвечая на запросы российской стороны.

На Украине инцидент назвали «российской агрессией». В десяти регионах страны на один месяц было введено военное положение.

В то же время в России отмечают, что украинские моряки имели приказ Киева действовать вразрез с существующими правилами и договорённостями.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал президент России Владимир Путин.