Для Украины русский язык тоже украинский – Карасёв

Русский язык является для Украины в той же степени своим, что и украинский, а принудительная украинизация лишь портит отношение людей к украинскому языку.Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.«Если мы будем насаждать штрафами и принуждением, насилием украинский язык, то он что, заслужил этого? Или обрекать его на коверканье, на суржик? Мне нравится, когда кто-то говорит чистым языком. А когда людей мы заставляем – как они будут относиться к этому языку? Все должно быть мягко, бархатно.Об этом законе говорят, что это – тотальная украинизация. А что, русский язык в Украине – не украинский? И что, русскоязычные – не украинцы? Этот закон ставит русский язык как не украинский, что это – язык врага или язык другой страны. Многие страны говорят на одном языке – испаноязычные в Латинской Америке, много стран говорят на испанском. В Штатах есть районы, где английский уже не употребляют, только испанский.Можно все сделать по-умному, и не за счет русского языка. Надо развивать и тот, и другой язык», – заключил Карасев.