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Для Украины после разговора с Байденом надежд нет. Журналистка "развела руками"

28 января 2022, 16:40  •  161 • В мире
Журналистка Юлия Витязева в своём телеграм-канале прокомментировала "слив" о разговоре лидеров США и Украины.
Состоявшийся разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским не был удачным, утверждает CNN со ссылкой на источники. Инсайдер канала рассказал, что Байден и Зеленский разошлись во мнениях по поводу угрозы со стороны России. Кроме того, уверяет информатор, Байден отказался поставлять в Незалежную высокотехнологичные вооружения и перебрасывать американские войска.
Журналистка Юлия Витязева на эту информацию отреагировала лаконично.
"Американский президент заявил, что в адрес РФ превентивные санкции они вводить не планируют, а по поводу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса. Такие дела", - написала она, сопроводив пост эмодзи "пожимающий плечами".
Впрочем, ранее CNN уже попал в скандал относительно утечки о разговоре президентов США и Украины. В частности, CNN сослался на "украинского высокопоставленного чиновника" и сообщил о предупреждении президента США Джо Байдена в рамках разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о том, что Россия якобы нападёт на Украину, "как только земля замёрзнет".
В США вскоре опровергли эти заявления, утверждая, что Байден ничего подобного не говорил.

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