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Для Украины готовят отряд из сирийских боевиков. Кто за этим стоит?

28 февраля 2022, 19:45  •  298 • В мире
В Сети появилась информация о том, что сирийско-украинский бизнесмен объявил о сборе боевиков в САР для отправки на Украину.
В сирийском Африне на подконтрольных турецким формированиям территориях развернут пункт отбора желающих для отправки на Украину. Об этом сообщает телеграм-канал "Рыбарь".
По информации канала, клич для боевиков бросил сирийско-украинский бизнесмен и местный криминальный авторитет Тарик аль-Джасим. По предварительным данным, боевиков, которых по спискам насчитывается около двухсот, хотели перебросить на Украину морским транспортом.
Ввиду фактической блокады морских гаваней Украины перекидывать подмогу будут, вероятнее всего, авиатранспортом через западные границы Украины, полагает автор.
Царьград узнал, кем является организатор готовящейся провокации. По информации нашего источника, Тарик аль-Джасим - сириец из села Мизназ в сельской местности Идлиба. Именно там находится оплот террористического формирования "Джабхат ан-Нусра"*, которое является филиалом Аль-Каиды* в Сирии.
Сообщается, что некогда отправившийся на Украину учиться сириец в Незалежной "поднялся" при помощи связей с мафией по наркотикам и проституции.
Кроме того, в родне у бизнесмена - боевики террористических группировок, участвовавшие в боях как в Сирии, так и в Ираке.
Помимо этого, есть информация, что организатор сбора боевиков имеет тесные связи с представителями "Джабхат ан-Нусры" и даже отправлял им деньги.
* "Джабхат ан-Нусра" и Аль-Каида - террористические организации, деятельность которых в России запрещена.

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