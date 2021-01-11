Для Украины главное — просто выжить • 119 • Украина

Перспективы у Украины на ближайшие 3 — 4 года нерадостные, и нет внутренних или внешних факторов, которые бы могли изменить ситуацию в лучшую сторону. Далее автор рассуждает о судьбе Украины в контексте противостояния России и США.



Начнём с внешних факторов. Выделим два самых главных: президентство Байдена и уход Путина



1. После того, как Верховный суд США не набрался смелости рассматривать факты мошенничества на выборах, в США будет реализован наихудший вариант, так как Трамп откажется признать свое поражение. Это опаснейший прецедент. При демократии выборы должны проводиться таким образом, чтобы проигравшая сторона добровольно признавала свое поражение и спокойно передавала власть. Но, как я уже не раз писал, в США уже давно нет демократии.



Это значит, что Байден не будет иметь легитимности и внутри Америки и частично на международной арене. 80 млн американцев не признают его своим президентом. Совершенно очевидно, что Байден попытается консолидировать элиту и общество за счет агрессивной международной политики. Как всякая империя, США обладают уникальной возможностью выносить свои внутренние проблемы на экспорт. Это обязательно будет сделано. И в качестве мишени будет выбрана в первую очередь Россия, которую обложат санкциями.



2. Слухи о том, что Путин серьезно болен, видимо, имеют основания, и он готовится к передаче власти преемнику. Думаю, что это произойдет в течении ближайших 1,5 лет. Сейчас в России идет борьба всех группировок за наследие ВВП.



Какой может быть политика Кремля после ухода Путина? Принципиально есть два варианта.



Покаяться перед США, свалить все на Путина и приступить к постепенному уходу из Украины, Сирии, Кавказа, Белоруссии, Приднестровья в обмен на гарантии неприкосновенности активов. Нет сомнений, что именно такого поведения от России потребует администрация Байдена. Вероятность сценария — не более 15%.

Дальнейшая самоизоляция России, подъем антизападной, патриотической истерии, сплочение вокруг нового лидера и превращение России в некое подобие Северной Кореи. Вероятность — 85%.



Второй, наиболее вероятный сценарий, будет означать неизбежное возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе. США окажут масштабную военную помощь Украине и конфликт будет развиваться по нарастающей, по сути превратившись в войну между Украиной и Россией. В результате этой войны Украина понесёт дальнейшие, более значительные территориальные потери. Это приведёт к тяжелейшему политическому кризису, экономическому коллапсу со всеми вытекающими последствиями для целостности Украины.



Теперь о внутренних факторах.



С приходом к власти Зеленского управляемость в стране стала резко падать. К сожалению, эта тенденция нарастает с каждым месяцем и ситуация грозит превратиться просто в управленческий хаос.



На Украине сложилась уникальная ситуация многовластия. Она привела к управленческому хаосу, бардаку, квинтэссенцией которого стал мятеж Конституционного суда. Ситуация с управляемостью ухудшается чуть ли не с каждым днем и я не вижу тех факторов, которые могли бы остановить эту тенденцию.



Совершенно очевидно, что ничего не решат и досрочные парламентские выборы, так как расклад сил между олигархическими кланами в ВР будет приблизительно таким же. Ситуация олигархического многовластия не позволяет провести никаких реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, поэтому инвестиции в страну не будут идти. Экономика будет по прежнему стагнировать, правительство будет поднимать налоги т.д. В обществе будут нарастать апатия, уныние, отрешенность, пьянство, наркомания, проституция, преступность. Сильные будут покидать страну



Общий вывод: в ближайшие 3-4 года на Украине невозможны никакие улучшения. Более того, возможны сценарии возобновления крупномасштабного конфликта на Донбассе. Поэтому в эти 3-4 года Украине надо просто выжить.

Перспективы у Украины на ближайшие 3 — 4 года нерадостные, и нет внутренних или внешних факторов, которые бы могли изменить ситуацию в лучшую сторону. Далее автор рассуждает о судьбе Украины в контексте противостояния России и США.Начнём с внешних факторов. Выделим два самых главных: президентство Байдена и уход Путина1. После того, как Верховный суд США не набрался смелости рассматривать факты мошенничества на выборах, в США будет реализован наихудший вариант, так как Трамп откажется признать свое поражение. Это опаснейший прецедент. При демократии выборы должны проводиться таким образом, чтобы проигравшая сторона добровольно признавала свое поражение и спокойно передавала власть. Но, как я уже не раз писал, в США уже давно нет демократии.Это значит, что Байден не будет иметь легитимности и внутри Америки и частично на международной арене. 80 млн американцев не признают его своим президентом. Совершенно очевидно, что Байден попытается консолидировать элиту и общество за счет агрессивной международной политики. Как всякая империя, США обладают уникальной возможностью выносить свои внутренние проблемы на экспорт. Это обязательно будет сделано. И в качестве мишени будет выбрана в первую очередь Россия, которую обложат санкциями.2. Слухи о том, что Путин серьезно болен, видимо, имеют основания, и он готовится к передаче власти преемнику. Думаю, что это произойдет в течении ближайших 1,5 лет. Сейчас в России идет борьба всех группировок за наследие ВВП.Какой может быть политика Кремля после ухода Путина? Принципиально есть два варианта.Покаяться перед США, свалить все на Путина и приступить к постепенному уходу из Украины, Сирии, Кавказа, Белоруссии, Приднестровья в обмен на гарантии неприкосновенности активов. Нет сомнений, что именно такого поведения от России потребует администрация Байдена. Вероятность сценария — не более 15%.Дальнейшая самоизоляция России, подъем антизападной, патриотической истерии, сплочение вокруг нового лидера и превращение России в некое подобие Северной Кореи. Вероятность — 85%.Второй, наиболее вероятный сценарий, будет означать неизбежное возобновление крупномасштабных боевых действий на Донбассе. США окажут масштабную военную помощь Украине и конфликт будет развиваться по нарастающей, по сути превратившись в войну между Украиной и Россией. В результате этой войны Украина понесёт дальнейшие, более значительные территориальные потери. Это приведёт к тяжелейшему политическому кризису, экономическому коллапсу со всеми вытекающими последствиями для целостности Украины.Теперь о внутренних факторах.С приходом к власти Зеленского управляемость в стране стала резко падать. К сожалению, эта тенденция нарастает с каждым месяцем и ситуация грозит превратиться просто в управленческий хаос.На Украине сложилась уникальная ситуация многовластия. Она привела к управленческому хаосу, бардаку, квинтэссенцией которого стал мятеж Конституционного суда. Ситуация с управляемостью ухудшается чуть ли не с каждым днем и я не вижу тех факторов, которые могли бы остановить эту тенденцию.Совершенно очевидно, что ничего не решат и досрочные парламентские выборы, так как расклад сил между олигархическими кланами в ВР будет приблизительно таким же. Ситуация олигархического многовластия не позволяет провести никаких реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, поэтому инвестиции в страну не будут идти. Экономика будет по прежнему стагнировать, правительство будет поднимать налоги т.д. В обществе будут нарастать апатия, уныние, отрешенность, пьянство, наркомания, проституция, преступность. Сильные будут покидать странуОбщий вывод: в ближайшие 3-4 года на Украине невозможны никакие улучшения. Более того, возможны сценарии возобновления крупномасштабного конфликта на Донбассе. Поэтому в эти 3-4 года Украине надо просто выжить. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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