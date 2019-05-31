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«Для Украины это закончится катастрофой»: В Крыму оценили желание незалежной ввести санкции против музеев полуострова

31 мая 2019, 11:39  •  71 • В России

В Крыму уверены, что продолжение Украиной санкционной политики против России рано или поздно закончится для незалежной катастрофой. Такое мнение «Комсомольской правде-Крым» выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее министерство «временно оккупированных» территорий Украины инициировало санкции против 28 российских научных и музейных учреждений, которые занимались якобы незаконными археологическими раскопками в Крыму. Известно, что проект соответствующего акта министерство направило на согласование в «заинтересованные» органы государственной власти, а после этого его рассмотрит правительство. Также в ведомстве сделали акцент, что самое большое количество раскопок ведется в Крыму в процессе строительства федеральной трассы «Таврида» и Крымского моста.

- Воплощать какие-то санкции Украина не будет, учитывая ее финансовое и социальное положение. Кроме того, украинские ведомства не имеют здесь никакой юридической и фактической силы. Мы знаем, что перед ними стоит серьезный вызов, ведь с 1 июня вступает в силу ряд зеркальных санкций, введенных Россией. Поэтому если сама Украина будет продолжать санкционную политику против РФ, рано или поздно это закончится для нее катастрофой, - выразил свое мнение Владислав Ганжара.

По его мнению, так называемое министерство «временно оккупированных» территорий, существующее на Украине, оправдывает свое существование созданием инфоповодов и заявлений касательно крымской и антироссийской тематики.

- Мы видим, что за прошедшие пять лет украинские новшества с истерией по поводу Крыма в мире не вызывают уже никакой реакции. Максимум проходят тонкой строкой на каких-то информационных площадках. А министерство «временно оккупированных» территорий периодчески делает заявления, чтобы оправдать «проедание» немалых бюджетов.

Напомним, при строительстве федеральной трассы «Тарида» недалеко от поселка Зуя была обнаружена пещера. Общая протяженность пещеры – 1015 метров. В ней были найдены кости мамонта и мамонтенка, винторогого барана, лошади, носорога Мерка и других млекопитающих. Во время строительства Крымского моста была найдена древняя усадьба. Историческая находка повлияла на изменение железнодорожной линии на подходе к Крымскому мосту.

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