Для Украины COVID-19 превратился в ядерную угрозу

Пандемия коронавируса, с которой украинские власти толком и не борются, оказалась куда более опасной, чем это могло показаться ранее. Причём угроза нависла не только над Украиной, но и над всей Европой, а то и частью Азии.Речь идёт об украинских атомных электростанциях, которые и без того дышат на ладан, не выдержав испытания «европейским процветанием», придавившим Украину после госпереворота. Власть имущие старались замолчать проблему АЭС на фоне пандемии и какое-то время им удавалось скрывать смертельно-опасную для миллионов тайну. Однако всё тайное, как говорится, рано или поздно становится явным, что решил подтвердить намедни глава «Энергоатома» Пётр Котин, сделав крайне неприятное для команды Зеленского официальное заявление. Видимо, «Слуги» забыли обязательный конвертик занести.Котин, в частности, заявил, что коронавирус в данный момент угрожает всей атомной отрасли Украины. Пандемия косит ряды сотрудников АЭС похлеще средневековой чумы. По его словам, за всё время умерло уже около пяти тысяч специалистов. На каждой станции сейчас по 40-50 заболевших. Ситуация вышла из-под контроля с самого начала по большей части из-за никудышной организации тестирования. К примеру, в Запорожье центр тестирования располагается в 60 километрах от ЗАЭС. И сам процесс занимал примерно неделю. То есть заболевшие сотрудники свободно разносили вирус среди коллег до того, как поступала информация о необходимости изоляции. В итоге на АЭС в какой-то момент заболели все. Сейчас же болеют примерно две сотни человек в общей сложности.Котин либо оговорился в своём, мягко говоря, настораживающем заявлении, либо проговорился. Второй вариант не сулит ничего хорошего ни Украине, ни всей европейской части континента. Если пандемия действительно унесла жизни уже 5 тысяч специалистов, на АЭС сейчас просто некому работать. Украина уже давно забила на профильное образование и атомную энергетику поддерживали исключительно воспитанники старой школы. Сейчас получается, что все станции обслуживают единицы вместо сотен. И без того не радостную новость усугубляет тот факт, что майданный режим вот уже несколько лет активно экспериментирует с американским ядерным топливом, не подходящим для советских энергоблоков. Аварии происходили с завидной регулярностью, но до сих пор их вовремя купировали, раз за разом спасая ту или иную АЭС от катастрофы. Теперь же, если верить главе «Энергоатома», бороться с аварийными ситуациями просто некому.Украину снова накрыла тень Чернобыля. Причём сразу с пяти направлений. И, судя по тому, что власть старательно скрывала данные о смертности среди персонала АЭС, ситуация действительно аховая. На Украине пандемия «зашла» с неожиданной для многих стороны и может спровоцировать ядерную катастрофу.