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Для Украины - смягчение реальности, для России - месседж: Немецкие СМИ оценили сделку по газу

22 июля 2021, 22:30  •  65 • Политика
Немецкие СМИ оценили сделку по газу относительно запуска "Северного потока - 2". Договорённость, достигнутая Германией и США, - это мягкий компромисс. Для Украины - смягчение жестокой реальности, для России - месседж.
Журналист Даниэль Брёсслер в издании Süddeutsche Zeitung опубликовал статью, в которой оценил сделку по "Северному потоку - 2". Он отметил, что цель любого трубопровода - как можно более коротким путём доставить газ из одной точки в другую. Из этого исходят сторонники Nord Stream 2, настаивающие, что это исключительно экономический проект.
По мнению автора статьи, геополитическая составляющая "Северного потока - 2" достаточно глубока, иначе не стали бы США и Германия вести переговоры на высшем уровне. В результате был достигнут мягкий компромисс.
Когда "Северный поток - 2" будет запущен, Россия перестанет нуждаться в трубопроводной системе Украины для транзита газа. Сохранение газовых контрактов с Киевом - это любезность Москвы.
"Такова жестокая реальность. И смысл многих обязательств, взятых на себя Германией в рамках соглашения, состоит в том, чтобы несколько смягчить её", - объяснил читателям Брёсслер.
В договорённости между Берлином и Вашингтоном сказано, что Германия будет использовать все средства, чтобы контракт на транзит газа между Россией и Украиной был продлён до 2034 года. Кроме того, Киеву выделят немалые средства, чтобы развивать возобновляемые источники энергии и с их помощью практически выйти из-под зависимости от России.
"Но самый важный месседж соглашения угадывается не сразу. Он состоит в том, что трубу в крайнем случае можно будет перекрыть. Кремль может в скором времени испытать, насколько серьёзен этот месседж", - подчеркнул немецкий журналист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об эффекте от решения Германии по транзиту газа через Украину. Берлин намерен влиять на Россию, чтобы контракт был продлён ещё на десятилетие. Чтобы объяснить этот факт, Песков вспомнил поговорку "Без меня меня женили".

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