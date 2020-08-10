Для Тихановской - без шансов. Экзитпол сообщил об очевидной победе Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным экзитпола, набирает почти 80 процентов голосов избирателей. Социсследование по заказу телеканала "Мир" было проведено Молодёжной лабораторией социологических исследований СРОО БКМО.

Результаты экзитпола показывают разительное отставание от лидера гонки заявленной от объединённой оппозиции кандидатки Светланы Тихановской. У нее, отмечают исследователи, 6,8% голосов.

При этом три остальных участника гонки набирают и того меньше.

По информации экзитпола, у Анны Канопацкой лишь 2,3% голосов, Андрей Дмитриев предварительно набирает 1,1%, а Сергей Черечень - 0,9%.

При этом сравнительно высок процент граждан, проголосовавших против всех. В этой графе галочку поставили, согласно экзитполу, 9,2% респондентов.

Отмечается, что опрос проводился на 320 участках по всей стране и носил анонимный характер. Всего было опрошено 12 340 человек. Ответили на вопросы 67,6% из них. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

Ранее ЦИК Белоруссии объявил, что явка по состоянию на 18:00 составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. Согласно действующему законодательству, президент считается избранным, если за него проголосовали более половины граждан, принявших участие в голосовании.