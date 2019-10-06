Для своей безопасности: в ЕП призывают не сокращать финансирование Украины и восточных партнёров

В Европарламенте заявили о важности предоставления достаточного финансирования своим восточным партнёрам в 2020 году из-за «продолжающегося ухудшения обстановки в области безопасности» на границах ЕС. Особенно это касается Украины, говорится в докладе комитета по иностранным делам ЕП, с текстом которого ознакомился RT. Также евродепутаты напомнили о необходимости оказания поддержки и таким «ключевым странам», как Молдавия, Тунис и Грузия.

В Европарламенте (ЕП) указали на необходимость предоставления достаточного финансирования для своих восточных партнёров, что в особенности касается Украины. Об этом говорится в поправках к докладу комитета по иностранным делам ЕП, посвящённому обсуждению бюджета Евросоюза на 2020 год (с текстом ознакомился RT).

В предложенной евродепутатами Михаэлем Галером и Вангелисом Меймаракисом поправке отмечается: «В условиях продолжающегося ухудшения обстановки в области безопасности на восточных границах ЕС важно продолжать укреплять доверительные отношения с восточными партнёрами и предоставлять достаточное финансирование для поддержания стабильности и строительства демократии в регионе. В частности, это относится к Украине и сохраняющемуся конфликту на востоке Украины».

Среди «ключевых стран», которым необходима поддержка, также указываются Грузия, Молдавия и Тунис.

«Напоминаем о важности поддержания стабильности в регионе европейского соседства и подчёркиваем, в частности, необходимость оказания помощи таким ключевым странам, как Украина, Молдавия, Тунис и Грузия, продемонстрировавшим значительный прогресс, который следует признавать и поддерживать», — говорится в поправке, предложенной Галером.

При этом в документе подчёркивается, что в ЕП призывают отказаться от сокращения финансирования в рамках Европейского инструмента соседства (ENI) не только восточных партнёров, но и программы «Южное соседство» (к которой как раз относится тот же Тунис).

Примечательно, что предлагающий поправку Галер также принимал участие в учредительном заседании «Группы друзей Украины», созданной в Европарламенте в сентябре этого года.

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Как отметил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, включение Украины, Молдавии, Туниса и Грузии в список «ключевых стран», которым следует оказывать поддержку, объясняется как наличием внутренних проблем в этих государствах, так и стремлением ЕС привить им свои ценности.

«Грузия и Молдавия попали в этот список, видимо, потому, что там есть территориальные проблемы. Тунис — страна, где началась «арабская весна» и где проблемы никак не решены, и Евросоюз надеется на то, что Тунис будет той страной, через которую демократия и либерализм смогут укрепиться на Ближнем Востоке, в Африке. Хотя дело не в демократии, а в том, что этот регион переживает тяжёлый период своей постколониальной истории. Просто насаждение идей демократии в данном случае не решает вопросы, как и на Украине», — заметил эксперт.

Европа руководствуется прагматичными соображениями, а не заботой об этих странах, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

В беседе с RT он отметил, что при нынешнем экономическом положении для той же Украины даже десятки миллионов долларов или евро очень важны. Поэтому Европарламент понимает, что Киев можно таким образом заставить по максимуму совершать политические шаги, выгодные Брюсселю.

Между тем в сентябре этого года представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. По её словам, Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» в республике.

Направить на актуальные проекты

Однако, согласно докладу комитета по иностранным делам ЕП, мнения евродепутатов относительно возможности сокращения финансирования разделились. Как указывается в документе, многие из них приветствуют сокращение финансирования Европейского инструмента соседства (ENI) на €23 млн. Дело в том, что такая возможность сейчас как раз предусматривается в предложенном в ЕС проекте бюджета на 2020 год.

Стоит отметить, что ENI — это механизм, с помощью которого финансируется Европейская политика соседства (ЕПС). Она была разработана в «единой Европе» в 2004 году в целях, как утверждается, поддержания стабильности в 16 странах — соседях Евросоюза. Сами государства в рамках ЕПС разделены между двумя программами — «Восточное партнёрство» (куда вошли Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) и «Южное соседство» (в частности, Сирия и Тунис).

Одобрение возможного сокращения финансирования подобных инструментов демонстрирует желание ряда евродепутатов перенаправить средства из бюджета на более актуальные для ЕС проекты, отметил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«В данной ситуации нужно смотреть, что — условно — является наименьшим из зол, что можно пустить под нож, а что урезать. Есть те, кто считает, что данная программа не столь важна и именно её можно сокращать, утверждают, что у ЕС есть более актуальные траты, которые нельзя урезать. На фоне предстоящего сокращения бюджета в целом это вполне логичные действия. Думаю, и те, кто говорят о том, что это отразится на безопасности ЕС, и те, кто говорят противоположные вещи, понимают, что это риторика и попытка защитить определённую бюджетную строчку», — объяснил эксперт.

Сократить помощь Турции и Балканам

Мнения в комитете ЕП по иностранным делам разделились и по поводу предлагаемого сокращения финансирования проектов на Западных Балканах и в Турции в 2020 году. Так, в докладе отмечается, что часть евродепутатов выступили против такой перспективы, однако другие призвали «положить конец» политическому расширению ЕС в направлении этих стран.

Флаги Евросоюза и Украины

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«Приветствуем предлагаемое сокращение финансирования поддержки политических реформ и приведения законодательства западнобалканских стран в соответствие с правовыми нормами Европейского союза; призываем положить конец политическому расширению Европейского союза применительно как к Западным Балканам, так и к Турции», — указывается в документе.

Сейчас Анкара стремится стать независимым игроком, а потому в ЕС задумались о целесообразности выделения ей средств, отметил политолог Юрий Почта.

«Турция сама разочарована в Европейском союзе, куда она просится уже несколько десятков лет, и (президент республики. — RT) Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что уже не будет туда проситься, хотя пока ещё сохраняется финансирование, и он пытается выполнять те многочисленные условия, которые были поставлены стране. Эрдоган проводит политику, рассчитанную на определённую автономию, на превращение Турции в региональную державу со своими интересами, которые не всегда совпадают с интересами ЕС и даже НАТО, членом которого она является», — подчеркнул Почта.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк также добавил, что с помощью возможного сокращения финансирования проектов на Западных Балканах ЕС пытается оказать политическое давление на страны региона.

«Влияние ЕС там очень сильное — на Балканах действует огромное количество всевозможных программ, направленных на продвижение европейских ценностей и трансформацию общественного сознания в сторону того, что Балканы рано или поздно должны стать частью Евросоюза. Я не исключаю, что это своего рода политическое давление. Уменьшая финансовую помощь, ЕС показывает, что, с одной стороны, реформы, которые должны быть сделаны, проведены не так эффективно, как хотел Брюссель, а с другой — эти страны должны продемонстрировать ещё большую готовность к интеграции», — заключил эксперт.