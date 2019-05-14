Для Су-57 разработали новейшую управляемую бомбу КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения

Российский истребитель Су-57 получит новейшую управляемую бомбу КАБ-250.

Как рассказал генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов, испытания боеприпаса уже завершаются. Они проводились на фронтовом бомбардировщике Су-34. Но изначально боеприпас разрабатывался так, чтобы находиться во внутрифюзеляжном отсеке истребителя 5-го поколения Су-57.

Также на соответствующих заводах уже началась подготовка к серийному производству. Конвейеры должны заработать с 2020 года.

Планируется выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения.

Ранее была опубликована инфографика, в которой сравнили возможности двух истребителей пятого поколения - американского F-35 и российского Су-57, отметив, что Турцию "подталкивают к поиску альтернатив".

Информация дана ТАСС.