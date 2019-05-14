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Для Су-57 разработали новейшую управляемую бомбу КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения

14 мая 2019, 01:54  •  47 • Политика
Гендиректор ГНПП "Регион" рассказал журналистам, что новейшая управляемая бомба КАБ-250 прошла испытания и готова вооружить российские истребители пятого поколения Су-57.
Российский истребитель Су-57 получит новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
Как рассказал генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов, испытания боеприпаса уже завершаются. Они проводились на фронтовом бомбардировщике Су-34. Но изначально боеприпас разрабатывался так, чтобы находиться во внутрифюзеляжном отсеке истребителя 5-го поколения Су-57.
Также на соответствующих заводах уже началась подготовка к серийному производству. Конвейеры должны заработать с 2020 года.
Планируется выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения.
Ранее была опубликована инфографика, в которой сравнили возможности двух истребителей пятого поколения - американского F-35 и российского Су-57, отметив, что Турцию "подталкивают к поиску альтернатив".
Информация дана ТАСС.

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