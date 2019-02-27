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Для сторонников Гуайдо закупают оружие в Восточной Европе — МИД Венесуэлы

27 февраля 2019, 05:09  •  63 • Политика
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что, по сведениям, имеющимся в распоряжении правительства его страны, для наиболее радикальных сторонников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо сейчас в Восточной Европе закупается оружие.
По словам министра, представители Кубы и России также поставили Каракас в известность о перемещении западных военных контингентов в регионе Карибского бассейна. На грузовиках с "гуманитарной помощью", ранее пытавшихся прорваться через венесуэльскую границу, также были обнаружены инструменты, предназначенные для строительства баррикад и сбора оружия.
Эти грузовики загорелись в результате действий лиц, находящихся на колумбийской стороне границы, отметил Арреас. К этому министр добавил, что венесуэльские сотрудники органов правопорядка были атакованы в ходе данного инцидента.
Впрочем, он также подчеркнул, что ему неизвестно, были ли нападавшие гражданами Колумбии ил Венесуэлы.
"Мы хотим заявить о перемещениях военных в странах Карибского бассейна, о чем нам сообщили наши друзья - Куба и Россия, и о закупке оружия в Восточной Европе для передачи радикальной оппозиции в Венесуэле", — резюмировал глава МИД Венесуэлы.
Его слова приводятся по сообщению ТАСС.

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