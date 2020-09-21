"Для США это неприемлемо". Эксперт о ситуации вокруг "Севпотока-2"

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") выступила за завершение строительства трубопровода "Северный поток-2", она напомнила об усилении давления на проект со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным, уточнив, что это произошло еще в начале августа.

"Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода", – сказала Петерзен в интервью "Комсомольской правде".

Парламентарий считает, что отказ от "Северного потока-2", в котором, по ее словам, заинтересована Германия, повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики. Она напомнила, что в реализации проекта участвуют многие немецкие и европейские компании.

"Остановка "Северного потока-2" немедленно повлечет для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии", – отметила депутат.

Петерзен выступила за завершение строительства трубопровода и снятие антироссийских санкций.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал позиции сторон.

"Что касается американцев, то их интересы понятны – это интересы экспортеров сжиженного природного газа, которые действительно заинтересованы в получении больших рынков Германии. С другой стороны, сама по себе Германия, и в целом Центральная и Западная Европа, конечно, заинтересованы в большей диверсификации своих энергетических рынков. Для них "Северный поток-2" – это абсолютно не политический и ни в коем случае не пророссийский проект. Это проект, который позволит немцам и другим европейцам покупать газ и из России, и из Шотландии, и из Норвегии, и из США", – сказал Станислав Бышок.

Он отметил, что именно это неприемлемо для американцев.

"Для Соединенных Штатов такая история неприемлема, им хотелось бы получить больше рынков. Отсюда – давление на Германию, которая действует вполне открыто. Это можно назвать и шантажом, и агрессивным способом ведения бизнеса. Но это то, с чем Германия, наверное, уже свыклась. Здесь ее принципиальная позиция, скорее, в том, чтобы можно было в какой-то степени удовлетворить и интересы американцев, и свои собственные интересы в диверсификации рынков. Поэтому, несмотря на то, что сейчас "Северному потоку-2" еще больше угроз, чем было два месяца назад, но, думаю, проект будет завершен и запущен", – сказал Станислав Бышок.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые страны. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока-2" и потребовал от компаний, участвующих в его реализации, немедленно прекратить работы. В результате строительство приостановилось.

Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос осложняется ситуацией с блогером Алексеем Навальным и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток–2" – исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.