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«Для совместного использования с пешеходами»: Минтранс предложил запретить тяжёлым электросамокатам выезжать на тротуар

09 июня 2021, 00:05  •  81 • В России
Министерство транспорта РФ предложило запретить ездить по тротуарам на электросамокатах весом более 35 кг. В ведомстве также рассматривают возможность ограничить до 20 км/ч допустимую скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пешеходных зонах. Помимо этого, в Минтрансе допустили появление новых дорожных знаков, например знака запрета движения СИМ в парках и в местах с высокой плотностью пешеходного потока. Соответствующие поправки к правилам дорожного движения обсуждаются совместно с представителями МВД.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Министерство транспорта РФ предлагает запретить ездить по тротуарам на электросамокатах весом более 35 кг. Об этом рассказал заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

По его словам, специалисты ведомства совместно с МВД обсуждают внесение соответствующих корректив в правила дорожного движения, регламентирующих использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Что нового по сравнению с тем, что было, — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, ведомство намеревается ограничить допустимую скорость движения СИМ в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.

Проект поправок к ПДД, отметил Луговенко, также предусматривает появление новых дорожных знаков, например знака, запрещающего движение СИМ в парках и в местах с высокой плотностью пешеходного потока. Кроме того, возможен ввод табличек, уточняющих распространение уже существующих знаков на средства индивидуальной мобильности.

Вместе с тем Луговенко отметил, что Минтранс и МВД согласны приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей.

«Говоря о регуляторике, проект поправок к ПДД мы действительно очень долго делаем. Сначала у нас одно видение было... несколько раз мы оценку регулирующего воздействия проводили, несколько раз мы с коллегами из МВД, что называется, притирались. И в итоге сейчас мы вышли на ту редакцию, которая должна, на наш взгляд, стать некой финальной», — пояснил Луговенко.

Напомним, на минувшей неделе заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. Он отметил, что в городе наблюдается «яркий всплеск малой мобильности», на фоне которого происходят ДТП.

В частности, предполагается, что в пешеходных зонах эти средства передвижения не должны превышать скорость пешеходного потока, а их использование на проезжей части войдёт в зону ответственности ГИБДД. Также власти выступают за ограничение скорости прокатных самокатов.

Во вторник, 8 июня, столичный Дептранс опубликовал кадры очередного ДТП с участием электросамоката, произошедшего из-за того, что водитель СИМ вовремя не спешился на пешеходном переходе. В ведомстве напомнили, что при выходе на зебру самокат или велосипед надо везти рядом с собой (это же касается моноколёс и гироскутеров). Вместе с тем в Дептрансе призвали водителей быть более внимательными вблизи пешеходных переходов.

Согласно соцопросу, проведённому порталом SuperJob, данные которого приводит kp.ru, почти каждый второй россиянин считает необходимым ввести ограничения для водителей электросамокатов. В разговоре с изданием депутат Госдумы Владимир Лысаков высказал мнение, что решить проблемы с электросамокатами могло бы создание специальных выделенных зон для данного транспорта, а также повышение общей культуры на дорогах.

«Проблема езды на самокатах существует, но проблема ещё и в том, что сложно администрировать ограничения. Как проверять скорость — разместить радары для самокатов нереально. Можно, и это уже делается, технически ограничить скорость самокатов, использующихся в прокате. Можно ввести такое ограничение и для торговли. Но есть службы тюнинга, где желающим помогут установить более высокую скорость», — отметил Лысаков.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В свою очередь, начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин сообщил, что в авариях с участием электросамокатов в России за 2019—2020 годы погибли десять человек. Он отметил, что в общей статистике ДТП эти цифры незначительны.

Говоря о связанных с данным средством передвижения рисках, Митрошин призвал набрать по этой теме «определённую статистику», отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей и покупают такие средства передвижения единицы граждан.

Ранее в Министерстве транспорта также сообщили о работе над законопроектом, который должен определить правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Необходимость регулирования езды на электросамокатах в России обсуждается на фоне участившихся ДТП с их участием. В частности, в конце мая в Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину, после чего СК завёл уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Также в мае солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после падения с электросамоката. Ему провели трепанацию черепа после кровоизлияния в мозг. 31 мая стало известно, что мужчина пришёл в сознание.

1 июня в Санкт-Петербурге молодой человек наехал на электросамокате на четырёхлетнего ребёнка, мальчик получил травмы.

Напомним, в 2019 году Минтранс подготовил поправки к ПДД, согласно которым появился новый термин — «средства индивидуальной мобильности». К ним относятся электросамокаты, самокаты, скейтборды, электроскейтборды, роликовые коньки, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные подобные средства передвижения. В документе отмечалось, что использование подобных средств — достаточно эффективный способ перемещения, в связи с чем необходимо урегулировать их интеграцию в пешеходное и велосипедное пространство.

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