Для следующего премьера Японии Ёсихидэ Суги сохранение должности станет приоритетом

Вероятный следующий премьер-министр Японии - большой поклонник Синдзо Абэ. Впрочем это не значит, что Ёсихиде Суга будет во всем следовать пути своего предшественника.

Действительно, разногласия между двумя политиками по некоторым ключевым вопросам важны, особенно когда экономика Японии является третьей по величине в мире, критически важной частью мирового производства и торговли и пионером сверхнизких процентных ставок и количественных показателей.

В первую очередь следует рассмотреть вопрос о налоге на потребление. Рост был обусловлен прошлыми рецессиями, и высокопоставленные политики обходили эту тему стороной. Как главный представитель правительства Суга старался придерживать риторики Абэ всякий раз, когда поднималась эта тема.

Все изменилось, когда Суга назвал повышение налога неизбежным и связал его с демографическим вопросом, указав на стареющее и сокращающиеся население страны. Менее чем через 24 часа Суга уже отказался от своих слов. На пресс-конференции в пятницу он сказал, что повышение налога сверх нынешних 10% не потребуется в течение следующего десятилетия, тем самым повторим позицию Абэ.

В прошлом квартале экономика Японии сократилась на 28,1% в годовом исчислении, самый высокий показатель с 1950-х годов на фоне усилий по сдерживанию пандемии. Меньше всего кому-то нужно ограничивать потребительские расходы. За двумя предыдущими повышениями налогов последовали спады. Но политический класс изо всех сил старается не говорить о налогах в периоды между повышениями. Самая последняя корректировка откладывалась несколько раз, прежде чем была осуществлена в октябре; к этому Абэ действительно пришлось подтолкнуть Министерство финансов, давний оплот фискального консерватизма.

Тем не менее Суга уже скоро будет вынужден связать долгосрочную устойчивость экономики с финансовым восстановлением. Некоторое увеличение налогового бремени почти неизбежно в будущем, учитывая, сколько кранов у правительства открылось после того как три десятилетия назад лопнул мыльный пузырь на рынке недвижимости, и нынешней пандемии. Японский центр экономических исследований пришел к выводу, что страна столкнется с растущим долгом, повышением налогов и замедлением роста в 2030-х годах. Однако начать решать эту проблему сейчас было бы особенно неподходящим моментом.

Что это означает в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Отказ Суги от своих слов говорит о том, что он не хочет отказываться от премьерства еще до занятия должности. Его оплошность может означать, что идея о снижении налога на потребление, которая в этом году выдвигалась несколько раз в качестве способа возобновления роста, уже не обсуждается.

Предварительные признаки автономии от Абэ также можно обнаружить в замечаниях Суги о денежно-кредитной политике и банковском деле. Он давно клялся в верности Абэномике - программе стимулирования уходящего премьера. Суга также поддержал предпочтение премьер-министром сверхпослабления в Банке Японии - стратегии, которую глава регулятора Харухико Курода проводил с момента своего назначения в 2013 году. Хотя Абэ предпочел видеть преемником единомышленника, Суга дал понять, что он готов подтолкнуть Банк Японии к дальнейшим шагам по стимулированию экономики. Банк Японии независим, хотя, как и большинство центральных банков, он зависим от политиков.

Курода сказал, что готов к дальнейшим смягчениям, если это будет оправдано, но официальные лица обеспокоены влиянием отрицательных ставок на более мелкие банки. Суга говорит - основная проблема заключается в том, что существует слишком много региональных банков, и он выступает за их консолидацию. Это говорит о том, что ограниченная прибыль провинциальных кредиторов не помешает ему поддержать снижение ставок еще дальше на отрицательной территории.

Трудно выйти из тени предшественника, который был таким выдающимся человеком как Абэ. Он занимал пост премьер-министром Японии дольше всех и доминировал в правящей Либерально-демократической партии. Перед его избранием в 2012 году лидеры постоянно сменялись. И ни одно из заявлений Суги не похоже на революцию. С коронавирусом у него много хлопот – а сохранение должности станет приоритетом на ближайшее время. Но странные сюрпризы могут намекнуть на будущий курс нового японского премьера.