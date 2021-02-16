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Для семей с детьми: Путин поручил проработать возможность снижения ставки по льготной ипотеке
16 февраля 2021, 02:25 • 26 • В России
Президент России поручил правительству и Центробанку рассмотреть возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Также до конца марта должны быть представлены предложения о реализации системы льготного жилищного кредитования до 2024 года. Запущенная в апреле программа, в частности, помогла ускорить восстановление строительной отрасли, однако спрос на недвижимость привёл к росту цен. На совещании в конце декабря Владимир Путин призвал кабмин своевременно реагировать на удорожание жилья в стране.
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
Президент России поручил правительству совместно с Центробанком до конца марта представить предложения о реализации льготных ипотечных программ на ближайшие годы. Соответствующее распоряжение Владимир Путин сделал по итогам совещания по экономическим вопросам.
«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Правительство также рассмотрит вопрос об увеличении объёма финансирования мероприятий, «включённых в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения».
Согласно январскому отчёту аналитического центра «ДОМ.РФ», в минувшем году банки выдали россиянам максимальный объём ипотечных кредитов за всё время наблюдения — 1,7 млн займов на общую сумму 4,3 трлн рублей.
Специалисты отмечали, что одной из причин такой динамики стало снижение кредитных ставок на фоне политики Центробанка. Так, с января по ноябрь 2020 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась с 9% до 7,36% годовых.
Кроме того, в апреле 2020-го была запущена программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, которая позднее была продлена до июля 2021 года. По условиям программы получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.
Как отмечают специалисты, запуск программы льготной ипотеки позволил ускорить восстановление строительной отрасли от последствий пандемии коронавируса. Однако ажиотажный спрос на недвижимость привёл к существенному росту цен на жильё. По оценке экспертов, за год стоимость квартир выросла на 10—12%.
Кроме того, согласно исследованию Национального бюро кредитных историй, за последние пять лет произошло значительное сокращение доли граждан моложе 30 лет в структуре выдачи ипотеки. Если в 2015 году на эту категорию приходилось 30,8% жилищных кредитов, то в 2020-м — 21,4%.
В конце декабря 2020 года в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что, согласно оценке правительства, в ближайшие три года программой льготной ипотеки воспользуются не менее 120 тыс. семей.
При этом Владимир Путин призвал правительство своевременно отвечать на удорожание жилья в России. По его словам, хотя программа льготного жилищного кредитования под 6,5% и работает, рынок практически сразу отреагировал на выделение значительных ресурсов.
«На это нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать, имею в виду прежде всего возможности отрасли», — подчеркнул он.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует работать над снижением средней ипотечной ставки до 6%, а президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможность продления программы льготного кредитования — «для формирования долгосрочного спроса и предложения».
«Без данной программы достичь показателей национальной цели по жилью будет очень сложно. Для увеличения объёма ввода жилья до 120 млн квадратных метров необходимо обеспечить комплексное развитие территорий. В текущем году сделаны серьёзные шаги в данном направлении. Государственной думой принят соответствующий закон. От регионов скажу, что закон позволит дать новый импульс строительству жилья, вовлечь в оборот старые промышленные территории и обновить городскую среду», — пояснил Минниханов.
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