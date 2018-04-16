Для самой младшей группы: в России за четыре года доступность яслей выросла почти на 30%

За последние годы доступность яслей для детей от двух месяцев до трёх лет выросла почти на 30%. По данным Министерства образования РФ, сегодня дошкольные учреждения могут посещать 79,8% малышей (от общего числа записанных в ясли). В 2014 году эта цифра была значительно ниже — 51,86%. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, всё больше родителей имеют возможность устроить детей в ясли благодаря федеральной программе строительства детских садов, в рамках которой открывались ясельные группы.

В последние годы в России стало проще устроить ребёнка в ясли. По состоянию на 1 января 2018 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет составила 79,8% (в 2014 году — 51,86%). Таким образом, этот показатель за последние четыре года увеличился почти на 30%. Доступность детских садов для детей в возрасте от трёх до семи лет находится на уровне 98,89% (в 2014 году — 91,4%). Об этом RT рассказали в Министерстве образования и науки РФ.

По данным ведомства, за 2017 год в организациях дошкольного образования появилось более 100 тыс. мест. Кроме того, разработан проект, направленный на создание дополнительных мест в яслях для детей от двух месяцев до трёх лет на период с 2018 по 2020 годы.

Другое важное направление в этой сфере — развитие частных яслей и детских садов.

11 апреля в рамках ежегодного отчёта правительства в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что проблема с местами в детсадах для детей от трёх до семи лет практически решена. К 2021 году власти намерены обеспечить всех родителей возможностью отдать ребёнка в ясли. На эти цели в 2018 и 2019 годах из бюджета направлено по 50 миллиардов рублей субсидий.

РИА Новости

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Член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко пояснил RT, что, по данным Министерства образования, в ясли записаны около 30% детей в возрасте до трёх лет. Большинство родителей по-прежнему растят малышей дома.

«Тем не менее образовательные учреждения для детей раннего возраста крайне востребованы. Женщины в среднем находятся в отпуске по уходу за ребёнком 18 месяцев. После полутора лет они выходят на работу, оставляют ребёнка с бабушками, нянями. Поэтому первоочередная задача — обеспечить услугами по присмотру и уходу детей в возрасте от полутора до трёх лет», — полагает Рыбальченко.

Из-за того, что пока не всем детям в возрасте до трёх лет хватает мест в государственных образовательных организациях, родители часто обращаются к услугам частных предприятий, добавляет он. Стоимость посещения таких яслей варьируется в зависимости от региона. Например, в Белгородской области родителям придётся заплатить от 14 до 18 тысяч рублей, а на Сахалине — от 25 тысяч рублей.

«Существует большое количество частных детсадов, которые оказывают присмотр и уход без реализации дошкольной образовательной программы. Во многих субъектах, например в Белгородской области, они получают субсидии из регионального бюджета. Государству нужно активнее привлекать частный сектор к решению этой проблемы, в том числе в системе социального обслуживания и здравоохранения, поддерживать семейные детские сады и сертификацию нянь по опыту Башкирии и Вологодской области», — считает Рыбальченко.

РИА Новости

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Всё больше родителей могут устроить своих детей в ясли благодаря реализации федеральной программы строительства детских садов, в рамках которой открывались в том числе и ясельные группы, отмечает член центрального штаба Общероссийского народного фронта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

«По указу президента все дети к 2016 году должны были иметь возможность получить место в дошкольном учреждении с трёх лет. Но те детские сады, которые проектировались и строились в последние годы, обладали достаточными площадями, чтобы открывать группы и для малышей, — объясняет она. — Как правило, дошкольные организации редко создают первую группу раннего возраста для малышей от двух месяцев до года и вторую для детей от года до двух лет.

Наиболее популярен набор в первую младшую группу для детей от двух до трёх лет. В некоторых регионах действуют группы кратковременного пребывания. Это не полноценные ясли, но в ряде случаев всё же могут выручить родителей».

Духанина добавила, что правительство утвердило правила распределения субсидий на создание новых мест в яслях и детских садах и изменения в госпрограмму «Развитие образования», и в ближайшие два года в стране должно появиться более 700 новых яслей.

«Уже в 2018—2019 годах регионы получат на создание ясельных мест 49 млрд рублей. В программе расширения сети будут задействованы практически все регионы. По данным Министерства образования, самая тяжёлая ситуация складывается на Северном Кавказе — в Дагестане, Ингушетии, а также Бурятии и Новосибирской области», — говорит она.

По словам Духаниной, потребность в ясельных группах будет всегда. Сегодня всё больше молодых мам предпочитают как можно скорее продолжить образование или выйти на работу, не теряя квалификации.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец полагает, что причина увеличения доступности яслей также связана со снижением рождаемости в стране.

«В 2016 году стало уменьшаться количество новорождённых. Это вызвано кризисом рождаемости 1990-х годов. У нас был развал Советского Союза, а нормой тогда считался один ребёнок в семье», — объясняет она.

Подобную тенденцию можно нивелировать путём материальной поддержки молодых мам, добавляет Волынец.

«На сегодняшний день мы не можем физически увеличить количество женщин детородного возраста. Кризис рождаемости можно преодолеть только с помощью рождения одной женщиной большего числа детей. Стимулировать этот процесс нужно с помощью господдержки», — говорит она.

Волынец отмечает, что таким шагом, в частности, стало решение государства с 1 января 2018 года выплачивать пособие в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Право на выплату имеют семьи, в которых доход обоих родителей не превышает прожиточный минимум трудоспособного населения более чем в полтора раза.

Согласно закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», пособие государство будет платить в течение полутора лет ежемесячно.