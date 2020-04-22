"Для Саакашвили Украина — чужая страна, ее не жалко": Политолог - о предложении Зеленского

Михаил Саакашвили после бегства из Грузии на Украину поработал в качестве губернатора Одессы. Потом переквалифицировался в украинские диссиденты. И отчаянно критиковал и президента Порошенко, и его правительство. Новый украинский лидер, Владимир Зеленский, за год оглядевшись по сторонам, обнаружил, что без дела простаивает целый бывший президент дружественной Грузии.

Как заявил сам Михаил Николаевич, получив от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам, он успел пообщаться и с главою кабмина Денисом Шмыгалем. Беседа была «очень содержательная и полезная». Осталось в пятницу понравиться Верховной раде — и вперед, навстречу очередным реформам!

Прокомментировать очередное неожиданное кадровое решение главы соседнего государства «КП» попросила известного украинского политолога Михаила Погребинского.

- Михаил Борисович, Саакашвили успел поговорить с премьером, у которого он будет заместителем по реформам. Как видят в Киеве возвращение бывшего грузинского президента в украинскую политику?

- Надо спросить об этом у президента и премьера. В украинском обществе Саакашвили симпатизируют от 2 до 2,5 процентов. Поддержка его политического проекта и трех процентов даже не добирала. Если такое назначение состоится, то для меня очевидно — это невероятная глупость. Но это вполне вписывается в маразматическую кадровую политику нынешнего президента.

- Зачем Зеленскому Саакашвили?

- Ему нужен какой-то тяжеловес. Ну что там премьер - он совсем недавно был директором теплоэлектростанции! Ни одного авторитетного министра. Поскольку президент себя считает прозападным реформатором, ему нужна такая фигура, которая бы представляла Украину на внешней арене. В переговорах, может быть, с Международным валютным фондом. Фигура, которая будет укреплять позиции самого Зеленского - именно как реформатора.

- То есть Саакашвили должен стать лицом современной Украины — как минимум для Западной Европы?

- Да. Но для меня это дико. Я лично знаком с Саакашвили. Был приглашен им, когда он был президентом. Знакомился тогда с его реформаторской командой. И очень хорошо понимаю: невозможно себе представить, чтобы для него, с его бэкграундом, какой-то бывший директор станции, а ныне премьер, станет авторитетом. Саакашвили будет ввести себя как премьер-министр — это же ясно. А какое то время спустя будет вести себя как президент. Такой он человек. Он не может быть на третьих ролях. Это исключено. Но это не понимает Зеленский. Может, его еще и отговорят, но, он уже столько наделал глупостей…

- Рада может не утвердить Саакашвили вице-премером в пятницу, 24 апреля?

- Там точно будет какое-то количество людей, которые выступят категорически против. В том числе, возможно, и внутри команды «Слуги народа». Человек 40 депутатов, связанных с Коломойским, точно будут против. Если Саакашвили до этого не успел договориться с Коломойским. Это же люди «принципиальные». Если не договорился — вся эта команда станет громко сопротивляться этому назначению. Люди Порошенко тоже будут скандалить в Раде. Но если взять послушную часть фракции Зеленского плюс « Голос», то шансы набрать 226 голосов у Саакашвили есть.

- Бывший губернатор Одессы заявил, что будет «смелым в своих решениях». В каких — по земле вроде все приняли уже…

- Мне кажется, Саакашвили будет заниматься укреплением своей позиции в плане самопиара. Много и охотно рассказывать, как надо побороть коррупцию. Вещать, какой должна быть земельная реформа — и как он это сделает. Потом будет говорить, что в энергетике нельзя все отдавать в руки одного Ахметова. Если он еще не договорился с Ахметовым. Но ничего утверждать наверняка нельзя. Это люди циничные, беспринципные. Для Саакашвили Украина чужая страна — и ее не жалко.

Допускаю, что в последний момент его попробуют отговорить.