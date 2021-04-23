«Для рядовых сотрудников стало неожиданностью»: «Медуза» внесена в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло интернет-издание «Медуза»* в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Теперь материалы на сайте издания должны будут маркироваться соответствующим образом. При этом в «Медузе» заявили, что «не согласны» с таким решением.

Министерство юстиции России внесло интернет-издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«23 апреля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), и общество с ограниченной ответственностью «Первое Антикоррупционное СМИ»*, — сообщило министерство.

Указанные СМИ уже появились в реестре средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Как рассказал источник RT в «Медузе», решение Минюста стало для сотрудников издания неожиданностью.

«Для рядовых сотрудников «Медузы» присвоение изданию статуса иноагента стало неожиданностью, может, руководство и готовились, но мы точно не знали», — отметил он.

Основатель интернет-издания «Медуза» Галина Тимченко

Reuters

© Ints Kalnins

В ответ на просьбу прокомментировать новость замглавреда «Медузы» Татьяна Лысова сослалась на занятость и под предлогом совещания повесила трубку. Главред Медузы Иван Колпаков заявил RT: «Без комментариев!» — и отключился.

Позднее в издании пояснили, что «не согласны с этим решением» Минюста и намерены его обжаловать.

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев в разговоре с RT высказал мнение, что такое решение в отношении издания нужно было принять давно.

«Это иностранное СМИ, которое выдаёт себя за российское издание, а на самом деле является орудием информационной войны и получает деньги от Ходорковского и других структур», — сказал Матвейчев.

Эксперт добавил, что теперь «Медуза» будет обязана разместить на своём сайте специальную маркировку иноагента, без которой Роскомнадзор может блокировать издание на территории России.

Включение издания в реестр СМИ-иноагентов было ожидаемым, отметил в беседе с RT юрист Илья Ремесло.

«Давно ходили слухи, что у них есть некие иностранные инвесторы. На мой взгляд, «Медуза» участвовала во многих провокациях, там работают платные пропагандисты либерального толка, которых, предположительно, финансирует Ходорковский», — пояснил эксперт.

Теперь появится больше информации о том, за чей счёт финансируется «Медуза», добавил юрист.

Вместе с тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отметил, что признание «Медузы» иностранным агентом не повлияет на режим работы её сотрудников. Издание, пояснил депутат, лишь будет обязано указывать на своём сайте, что является иностранным агентом и получает финансирование из заграничных источников.

«Думаю, что многое изменится для их читателей, которые теперь будут видеть эту информацию, что справедливо, потому что все их публикации носят, как правило, однозначно ангажированный характер», — сказал он в разговоре с RT.

Напомним, в сентябре 2018 года RT публиковал материал об иностранном финансировании «Медузы». При внимательном изучении финансовой отчётности издания были обнаружены источники финансирования, до этого державшиеся в тайне. В частности, выяснилось, что интернет-издание получало гранты на свою деятельность от двух западных организаций — OAK Foundation и правительственного агентства SIDA. Сведения о заключении соответствующих договоров содержатся в финансовой отчётности фирмы Medusa Project SIA за 2017 год.

Так, OAK Foundation является частным благотворительным фондом с головным офисом в Женеве. Согласно данным ассоциации European Foundation Centre (ЕFC), OAK был основан британским миллиардером Аланом Паркером. Средства от OAK Foundation получал, в частности, институт «Открытое общество»** миллиардера Джорджа Сороса, который в 2015 году был признан Генпрокуратурой нежелательным для России. Помимо этого, фонд финансировал российские ЛГБТ-сообщества.

Второй спонсор «Медузы» — SIDA, шведское правительственное агентство со штаб-квартирой в Стокгольме, которое существует на деньги шведских налогоплательщиков, но финансирует проекты по всему миру.

Согласно отчётности Medusa Project SIA, в 2017 году компания получила не менее €341 тыс. от «прочих кредиторов», однако какие именно организации являются этими кредиторами, в документах не уточняется.

Напомним, 25 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в стране иноагентами. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, в частности на признание RT America иностранным агентом.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.