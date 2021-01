Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заинтересовалось открыткой с фразами Hey look Russians! ("Смотри, это русские!") и Putin did it! ("Путин сделал это!"), которую неизвестные прислали главе компании FireEye Кевину Мандиа. Компания ведёт расследование массовой атаки на американские государственные учреждения и частные компании, напоминает Reuters.

Помимо надписи о Путине и русских, на карточке изображён логотип FireEye и написано то, что ставит под сомнение возможность связать кибератаку с российским правительством, утверждает источник агентства.

По одной из версий, открытку могли прислать русские спецслужбы, однако источник агентов отмечает, что обычно это "нехарактерно для русской разведки". Тем не менее кто бы ни был отправителем, судя по времени отправки, он знал об атаке ещё до того, как о ней стало известно в публичном пространстве. Отмечается, что таким образом отправитель мог посмеяться над FireEye и попытаться запутать её.

В то же время бывший сотрудник американских спецслужб заявил агентству, что отправка открытки напомнила ему методы, которыми пользовалось киберкомандование США, рассылавшее русским хакерам перед выборами в конгресс в 2018 году сообщения со словами: "Берегись, мы видим тебя".