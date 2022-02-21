Для русских придумали ещё одно тестирование. Теперь денежное

Минфин России внёс на рассмотрение в правительство законопроект по регулированию криптовалют в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Криптовалютам сейчас уделяется большое внимание. Так, например, Банк России подготовил законопроект, который призывает запретить оборот криптовалюты.

Однако Минфин России выступает за регулирование этой области. Ведомство предлагает ввести систему тестирования: граждане России перед покупкой криптовалюты должны будут проходить онлайн-тестирование.

Если тест пройден успешно, то можно будет вкладывать до 600 тысяч рублей в год, без теста - 50 тысяч рублей. Юрлица предлагается освободить от теста. Минфин также предлагает рассматривать криптовалюты исключительно как инструмент для инвестиций.