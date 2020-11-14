Для русских не жалко: В Карабахе продавщица выручила миротворцев, оказавшихся без наличных

В Нагорном Карабахе продавщица бесплатно угостила кофе российских миротворцев, у которых не оказалось при себе наличных. Трогательный случай попал на камеру корреспондентов Sputnik Armenia.

Случай произошёл в продуктовом магазине города Бердзора. Российские миротворцы пришли купить кофе, но ни у кого не оказалось наличных. Были только зарплатные карты, которые магазин не принимал.

Когда военные уже собирались уходить, продавщица спросила, что те планировали купить. Выяснилось, что миротворцам был нужен кофе. Узнав об этом, продавщица угостила их за свой счёт.